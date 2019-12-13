Belediyelerin borçları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, borcu olan belediyelerin, depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller imzalamaya devam ettiği bildirildi.
Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün de sırasıyla, Beyarmudu, Yeniboğaziçi, Lapta, Dipkarpaz ve Serdarlı Belediyeleri ile protokoller imzalandı.
Protokoller, söz konusu belediyelerin, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçları ile Gelir ve Vergi Dairesi vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor.