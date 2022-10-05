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Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa İle İlgili Dava Yarın Görüşülecek

05 Ekim 2022 Çarşamba 15:00
Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa İle İlgili Dava Yarın Görüşülecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı dava yarın saat 9.30’da Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek.

CTP Milletvekili ve Hukukçu Ürün Solyalı’nın Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği bilgiye göre, belediye sayısını 28’den 18’e düşüren Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle 19 Eylül’de açılan davada, yarın taraflar dinlenecek.

Mahkemenin kararını ne zaman açıklayacağı bilinmezken, verilecek karar yerel seçimlere kaç belediye ile girileceğini belirleyecek.

Öte yandan Solyalı, 25 Aralık tarihinde yapılacak olan Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimleri ile ilgili seçim takviminin 40 güne düşürülmesiyle ilgili bir yasa tasarısının hazırlandığı bilgisini aktararak, bahse konu tasarının önümüzdeki hafta ilgili komitede, ardından ise Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek geçirilebileceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 05.10.2022 23:13
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