banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis önünde arbede...
Meclis önünde arbede...
"CTP İlk kez tek başına iktidar olacak'
"CTP İlk kez tek başına...
“Biz yapmaya, onlar bozmaya çalışıyor”
“Biz yapmaya, onlar bozmaya çalışıyor”
UBP cadı kazanı gibi...
UBP cadı kazanı gibi...
Sendikaların Meclis önündeki eylemi başladı
Sendikaların Meclis önündeki eylemi başladı
banner405

Belediyelerde Örgütlü Sendikalar Meclis Önünde Eylem Yapıyor

24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:00
Belediyelerde Örgütlü Sendikalar Meclis Önünde Eylem Yapıyor

Belediyelerde örgütlü sendikalar Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İş, Meclis önünde eylem yapıyor.

Olağanüstü toplantıya çağrılan Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde yer alan “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nın komiteye çekilip, tekrardan düzenlenmesini talep eden sendikalara, CTP milletvekilleri de destek verdi.

-Erhürman: "Bu zihniyete dur demeliyiz"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, eylemcilerin yanına gelerek yaptığı konuşmada, bugün Meclis’te görüşülecek “Belediyelerin Birleştirilmesi Özel Yasa Tasarısı”nın yeniden komiteye çekilip tüm eksik gördükleri yanlarının düzeltilmesini ve tüm kesimlerin onayını alacak şekle getirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Erhürman, ülkede anti demokratik ve insanların temel hak ve özgürlüklerini engelleyecek davranışlar sergilendiğini, belediye çalışanlarının karakollara çekildiğini, bunun doğru bir tavır olmadığını kaydetti.

Hükümetin “istediğimiz gibi belediyeleri kapatır, birleştiririz” tavrında olduğunu ve bunun doğru olmadığını ifade eden Erhürman, toplantı ve gösteri hakkının gasp edilemeyeceğini, bu zihniyete “dur” demeleri gerektiğini dile getirdi.

-"Kaos çıkacak"

Erhürman, söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi halinde belediyelerle ilgili kaos ortaya çıkacağını ve bu kaosu çözmek için yıllar sürecek bir çalışmaya ihtiyaç duyulacağını, kimsenin içinden çıkamayacağını savunarak, yapılması gerekenin, yasa tasarısının genel kuruldan tekrar komiteye çekilmesi ve yanlışların düzeltilmesi, tartışılmayan konuların tartışılması ve tüm eksikliklerin ele alınması olduğunu kaydetti.

-"Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz"

Anayasa’ya uygun hale getirilmeden yasanın Meclis’ten geçmesi halinde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini ifade eden Erhürman, yerel yönetimlere ve halkın demokratik haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetebileceğine vurgu yaparak, halkın da işin ciddiyetine varması ve Meclis ve sokakta ortaya koyacakları mücadeleye destek vermesi çağrısında bulundu.

Mahkemeye gitmeden bu kaosa girmemek için mücadeleyi yükseltmeleri gerektiğini ifade eden Erhürman, gerektiği saate kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini, amaçlarının kavga değil, akıl yoluna getirmek olduğunu söyledi.

-Sendika başkanları

Belediyelerde örgütlü sendikalar DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İş başkanları da, yasa tasarısı ile ilgili hükümete çağrıda bulunarak, yasanın komiteye geri çekilmesini, tüm tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir yasa şekline getirilmesini ve bir kaosa sebebiyet verilmemesini istedi. Sendikalar, yasa tasarısında belirsizlikler olduğunu, Anayasa’ya aykırılıklar bulunduğunu, belediyelerde reforma ihtiyaç olduğunu ancak bunun “dayatma” olduğunu iddia etti, hükümete “bu yanlıştan geri dönülmesi” çağrısında bulundu.  

-Eylem nedeniyle Lefkoşa trafiğinde sorunlar yaşanıyor

Eylem nedeniyle bazı yollar kapalı olduğundan Lefkoşa trafiğinde sorunlar yaşanıyor. Meclis önü ve Meclis arka sokağı, Osman Paşa Caddesi- Şehitler Abidesi ile Halk Bankası arası trafiğe kapalı.

Cemal Gürsel Caddesi'nden gelen araçlar ise Girne Kapısı’ndan suriçine veya Şehitler Abidesi’nden Ledra Palas ışıkları istikametine yönlendiriliyor. Dereboyu'nda da yoğunluk yaşanıyor

banner360
Son Güncelleme: 25.08.2022 00:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soygun suçuyla ilgili tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi
Soygun suçuyla ilgili tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi
Covid 19’da son durum: 1 vefat, 713 vaka
Covid 19’da son durum: 1 vefat, 713 vaka
Belediyelerin birleştirilmesinin görüşüldüğü Meclis oturumu devam ediyor
Belediyelerin birleştirilmesinin görüşüldüğü Meclis oturumu devam ediyor
Meclis yeniden toplandı...
Meclis yeniden toplandı...
Meclis önündeki eylem devam ediyor..
Meclis önündeki eylem devam ediyor..
Üstel - Erhürman görüşmesi sona erdi
Üstel - Erhürman görüşmesi sona erdi
Haspolat'ta Çıkan Yangında Çöpler İle Molozlar Yandı
Haspolat'ta Çıkan Yangında Çöpler İle Molozlar Yandı
Çilem Akkoç: Lütfen yardım edin baş edemiyorum
Çilem Akkoç: Lütfen yardım edin baş edemiyorum
Üstel ile Erhürman görüşüyor
Üstel ile Erhürman görüşüyor
İngiltere bu cinayet haberi ile sarsıldı
İngiltere bu cinayet haberi ile sarsıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim