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Belediyelerde MAAŞ krizi!..

Maliye Bakanlığı dün sabah belediyelere gönderdiği yazıda bundan böyle emekli olmuş belediye başkanlarının bakanlık tarafından ödenmeyeceğini belirtti..

26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:45
Belediyelerde MAAŞ krizi!..
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Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli imzasıyla belediyelere gönderilen yazıda belediyelerden emekli olmuş 74 emekli belediye başkanının maaşlarının artık bakanlık tarafından değil belediyeler tarafından ödeneceği ifade edildi.

Karar belediyelerde infialle karşılanırken Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar KIBRIS MANŞET’e yaptığı açıklamada böyle bir kararın kabul edilmesinin mümkün olmadığını, bugün konuyu görüşmek için Başbakan Ersan Saner ile görüşeceklerini, durumun düzeltilmemesi halinde tüm belediler olarak eyleme gideceklerini söyledi.

Belediyelerin büyük bölümünün ağır kriz yaşadığını sözlerine ekleyen Özçınar, maaşların ödenmesine birkaç gün kala böyle bir kararın üretilmesini doğru bulmadıklarını, dün sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir şok yaşadıklarını ve hükümetin bu soruna çözüm getirmesi çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili KIBRIS MANŞET’in sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz da kararın kendilerine Hukuk Dairesi tarafından ulaştırıldığını şu anda yapabilecekleri olmadığını bu konuda yasal düzenlemelere gitmek zorunda olduklarını ifade etti.

KIBRIS MANŞET’e ulaşan bazı belediye başkanları da bu kararın uygulanması halinde bir çok belediyenin batacağını, bunun da hükümet eliyle yapılmış olacağını söylediler.

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