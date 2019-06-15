Belediyeler Birliği Ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Babalar Günü’nü Kutladı

Lefkoşa, 15 Haziran 19 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Babalar Günü’nü kutladı.
Özçınar “Babalar Günü” mesajında, “Tıpkı annelerimiz gibi babalarımız da hayattaki en özel varlıklarımızın başında gelmektedir” dedi.
Özçınar, hayatın her anında emekleri olan babaların ilgisine ve nasihatlerine her zaman ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
Evlatlarının kahramanı ve rol modeli babalarımızın Babalar Günü’nü kutlar, kendilerine sağlıklı, uzun ömürler dilerim.”
(EMR/ YIL)