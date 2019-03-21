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Belediyeler Birliği, Suyun Hayatımızdaki Değerinin Bilinciyle Hareket Edilmesi Gerektiğini Belirtti

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Belediyeler Birliği, Suyun hayatımızdaki değerinin bilinciyle, yaşamın var olabilmesi için şart olduğunun farkına vararak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Belediyeler Birliği, Suyun Hayatımızdaki Değerinin Bilinciyle Hareket Edilmesi Gerektiğini Belirtti

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Belediyeler Birliği, Suyun hayatımızdaki değerinin bilinciyle, yaşamın var olabilmesi için şart olduğunun farkına vararak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

21 Mart 2019 Perşembe 10:47
Belediyeler Birliği, Suyun Hayatımızdaki Değerinin Bilinciyle Hareket Edilmesi Gerektiğini Belirtti


Lefkoşa, 21 Mart 19 : Belediyeler Birliği, Suyun hayatımızdaki değerinin bilinciyle, yaşamın var olabilmesi için şart olduğunun farkına vararak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliklerini dikkate alarak gelecek için planlı bir şekilde adım atılması gerektiğini kaydetti.
Özçınar, bölgemizin bu yıl aldığı yağış miktarının oldukça yüksek olduğunu, yağmur suyunu alternatif bir su kaynağı olarak değerlendirmenin şart olduğunu belirterek, “Yağmur suyundan doğrudan faydalanılacak yöntemler ciddiyetle ele alınmalıdır” dedi.
“Sonsuz bir kaynak olarak düşünülmemesi gereken suyun israfından kaçınılmalı, bunun bilincinde davranılmalıdır” diyen Özçınar, suyun yaşamın kaynağı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.
(AK/ŞEB)

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