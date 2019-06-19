Belediyeler Birliği’nde Kapasite Geliştirme Projesiyle İlgili Sunum

BELEDİYELER BİRLİĞİ 7. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 7. Yürütme Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.
Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında yapılan ve yaklaşık iki saat süren toplantıda ilk olarak yurt dışı temaslarla ilgili üyelere bilgi verildi.
EYLÜLDE ÇALIŞTAY KARARI
Yürütme Kurulu, bu kapsamda birlik bünyesinde yer alan bağımsızlar ve tüm siyasi partilerin temsil edileceği bir heyetin oluşturulmasına ve yürütülecek çalışmalar neticesinde de Eylül ayında bir çalıştay gerçekleştirilmesine karar verdi.
Toplantıda ayrıca, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Birlik Meclisi’nin de 18 Temmuz’da biraraya gelmesi kararlaştırıldı.
(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI