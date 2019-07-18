Belediyeler Birliği Meclisi İçin Bilgilendirme Ve Tanışma Toplantısı Yapıldı

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Birlik Meclisi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KTBB’den yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da Paradise Park’ta yaklaşık 2 saat süren bir toplantı yapıldı.

Belediye Meclis üyelerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan KTBB ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, KTBB’nin kurulduğu günden beri ilk kez böyle bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Bilgilendirme ve tanışma amacıyla gerçekleştirilen bu toplantının son derece önemli olduğunu kaydeden Özçınar, Birlik Meclisi’ni de oluşturma noktasında bir adım atılmış olduğunu söyledi.

Özçınar konuşmasında, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin çalışmaları, temasları, hedefleri, üye belediyelere hizmet ve katkıları konusunda bilgi verdi.



Belediyeler reformu kapsamında bir süreden beridir çalışılan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na da dikkat çeken Özçınar, meclis üyelerinin görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, birlikte hareket edilmesinin önemine değindi.Özçınar’ın konuşmasının ardından söz alan meclis üyeleri de görüşlerini dile getirdi.Belediyeler Birliği Yasası’na göre, Birlik Meclisi tüm belediye başkanları ile her üye belediyenin meclis üyeleri arasından her beş meclis üyesine bir üye oranı üzerinden seçilecek sayıda asli ve yedek üyeden oluşturuluyor.(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI