Belediyeler Birliği, Küçük’e Allah’tan Rahmet Ailesi Ve Sevenlerine De Başsağlığı Diledi

Lefkoşa, 10 Mart 19 : Belediyeler Birliği, İrsen Küçük’e Allah’tan rahmet, eşi Gülin Küçük, ailesi, sevenleri ve topluma başsağlığı diledi. K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Eski Başbakanlardan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Eski Genel Başkanlarından İrsen Küçük’ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kıbrıs Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olan, kıymetli...