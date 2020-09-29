Belediyeler Birliği: “kıb-tek Yönetim Kurulu İle Uzlaşı Arzusu İçindeyiz”

Lefkoşa, 29 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ile uzlaşı arzusunda olduklarını belirtti.
Konuyla ilgili Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL – SEN) yetkisiz almış olduğu karar çerçevesinde, belediyelerimize uygulamış olduğu enerji kesme eylemi, uzun yıllardan beri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetim kurulları ve tüm hükümetler ile karşılıklı sorunların çözülememesinden kaynaklanmaktandır” denildi.
(DOĞ/ŞEB)