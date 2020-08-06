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Belediyeler Birliği, 7. Yürütme Kurulu Toplantısını Gazimağusa’da Yaptı

Gazimağusa, 6 Ağustos 20 (.): Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 7. Yürütme Kurulu toplantısı  Gazimağusa Belediyesinde gerçekleştirildi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 16:49
Belediyeler Birliği, 7. Yürütme Kurulu Toplantısını Gazimağusa’da Yaptı
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Gazimağusa, 6 Ağustos 20 (.): Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 7. Yürütme Kurulu toplantısı  Gazimağusa Belediyesinde gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı, Bakanlar Kurulu’na gönderilen Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, genel kurul tarihinin belirlenmesi,AB tarafından  yapılan Kovid-19 ile ilgili katkının  belediyelere dağıtımı, arıtma tesislerine destek, AB başvurularının değerlendirilmesi, belediyelerin 2015 yılı öncesi  Sosyal Sigortalar borçları gündemiyle toplandı.

ARTER

Gazimağusa Beldiye Başkanı İsmail Arter toplantı öncesi yaptığı açıklamada,  yerel yönetimlerin önemli görevleri olduğunun her gün yaşanarak görüldüğünü belirtti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin çalışmalarını bütünsellik içerisinde devam ettirmesinin önemine değinen Arter, Kovid -19 ile ilgili uyarıda da bulundu. Arter, “Kovid bitmedi, tehlike her an kapının ardında” dedi.

Yerel yönetimlerin çalışmalarında yasal mevzuatta yetki karmaşası olduğunu söyleyen Arter, Bakanlar Kurulu’na gönderilen Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da ele alınacağını söyledi.

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Toplantıda su sıkıntısının da gündeme geleceğini söyleyen Arter,  imar planındaki eksikliklerden dolayı zemin boşluğu yaşandığını kaydetti.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar,  toplantının gündemiyle ilgili açıklamalar yaptığı konuşmasında, toplantıda üretilecek kararların yerel yönetimlerin daha kaliteli hizmet vermesi ve halkın refahını artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Özçınar, Kovid-19’un yerel yönetimlerin ve gerçekleştirdiği hizmetlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Mahmut Özçınar, Bakanlar Kurulu’na gönderilen Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısına da değinerek, söz konusu tasarısının komitede görüşülmesi aşamasında siyasi temsilin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Özçınar, yerel yönetimlerde, 2015 öncesi Sosyal Sigortalar prim borçlarının taksitlendirilmesi konusunda sıkıntılar yaşandığını belirterek, bu konuyu da ele alacaklarını söyledi.

(YIL/FEZ)    FOTOĞRAFLI
 

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