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Belediyeler reformu için tasarıda sona doğru...

Belediyeler reformu için tasarıda sona doğru...

14 Şubat 2019 Perşembe 13:44
Belediyeler reformu için tasarıda sona doğru...

BELEDİYELER (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI KONUSUNDA SONA YAKLAŞILDIĞI BİLDİRİLDİ

İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS DÜN 28 BELEDİYE BAŞKANIYLA BİR ARAYA GELDİ, TASARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ, GÖRÜŞLERİ ALDI

İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeler reformu kapsamında bir süreden beridir yoğun bir şekilde çalışılan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda sona yaklaşıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlıkta dün 28 belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, hazırlanan tasarı hakkında bilgi verilerek görüşler alındı.

NELER ÖNGÖRÜLÜYOR?

Görüşler doğrultusunda yapılacak çalışmalar sonrası belediye başkanlarıyla tekrar toplantı yapılıp tasarının son şeklinin ele alınacağı ifade edilen açıklamada, tasarıyla öngörülen değişiklikler konusunda şu bilgiler verildi:

“Tasarıyla, belediyelerin gelirlerinin artırılması, belediyeler tarafından yapılan harcamaların denetiminin güçlendirilmesi, meslek vergisi uygulamasında iyileştirme, merkezi idareden gelen transferlerin reformu ve personel giderlerinin azaltılması gibi esas reformun yapılmasına olanak sağlayacak iyileştirici ilaveler yapıldı.”

Son Güncelleme: 14.02.2019 18:00
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