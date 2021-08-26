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“Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı”, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak madde madde görüşmesine başladı. 

26 Ağustos 2021 Perşembe 14:30
“Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı”, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşüldü

UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında bugün saat 09.00’da toplanan Komite, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite toplantısına davetli olarak, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, Tatlısu Belediyesi Başkanı A. Hayri Orçan ve Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif’in yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Veteriner Dairesi, Taşocakları Birliği ve Hazır Beton Birliği’nden hukukcular ve idareciler katıldılar.
Komitesi toplantısında, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers da hazır bulundu. Toplantıya ayrıca, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.
Açıklamada, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesine de yer verildi. Buna göre, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:
“Kişilerin yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına, Belediyelerimizi geliştirmek, daha özerk, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak, kendi sorumluluklarını yerine getiren özerk kuruluşlar olarak görülmektedir.

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Yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Belediyelerimizin asli görevleri olan yerel ihtiyaçları karşılamak için Belediye Meclislerinin toplanarak karar üretebilmelerine fırsat yaratmak, Meclisi daha işlevsel hale getirmek ve halkımıza hesap verebilirlik, şeffaflık noktasında imkanları geliştirme, Belediye hizmetlerinin aksamaması ana hedefimizdir.
Belde halkının yaşam kalitesini arttırma talebinde olan Belediyelerimizin bu amaçlar doğrultusunda giderleri sürekli artmakta, gelirleri de bu giderleri karşılamakta zorlanmaktadır.
Belediyelerimizin çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalar yapması ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması girişimlerinde, halkımızın yerel yönetimlerden beklentisinin artması süreçlerinde yasal bazı sıkıntılar kendini göstermiştir. 
Bu bağlamda sorunlara yerinde müdahil olma ve Yerel Yönetimle Bakanlık arasındaki organik bağın kurulması, Belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması, Belediyelerin yetkilerini düzenleyen kurallarda değişiklik yapılması, Belediye Meclislerinin daha işlevsel hale getirilmesi, kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine uygun olarak Belediye Başkanlarına uygulanması, Belediye Başkanına vekalet eden Asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanması, Türk Lirasında olan değişiklikler ve zaman içinde paranın tedavüle edilmesi nedeniyle vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması, bazı suç ve cezaların günün koşullarına uyum sağlaması, Belediyelerin borçlanabilme yeteneklerini günün koşulları ile uyumlu hale getirilmesi, inşaatların daha etkin denetlenmesi, katkı paylarından kesinti yapılabilmesi, Belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesi, üyeliğin sona ermesi ile ilgili kurallarda değişiklik yapılması, katı atığın halk sağlığı göz önünde bulundurularak yönetilebilmesi, Yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması, karşılaşılan sıkıntıların tekrarlanmaması için tedbir alınması, mali denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması, Belediyelerin sigorta ve ihtiyat sandığı prim ve depozit borçlarına ödeme kolaylığı sağlanabilmesi, gibi birçok maddede değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle belirtilenler ışığında, Yasa yeniden düzenlenerek, işbu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

 

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Son Güncelleme: 26.08.2021 14:43
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