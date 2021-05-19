banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefke’ye kıydılar bir kere…
Lefke’ye kıydılar bir kere…
Prof. Dr. Uğur Şahin’den ‘’yeni normal’’in şifreleri !
Prof. Dr. Uğur Şahin’den ‘’yeni...
Abartılan milli duygularda boğulmak
Abartılan milli duygularda boğulmak
Akıncı haritası ve Tatar
Akıncı haritası ve Tatar
banner376

Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu

Meclis gündemine alınan Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı, görüş ve önerilerin sunulmasına olanak sağlanması için halkın bilgisine sunuldu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:30
Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu
banner337

Resmi Gazete’de yayımlanan tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabileceği duyuruldu.

Tasarının genel gerekçesi şöyle:

“Kişilerin yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına, Belediyelerimizi geliştirmek, daha özerk, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak, kendi sorumluluklarını yerine getiren özerk kuruluşlar olarak görülmektedir.

banner341
Yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Belediyelerimizin asli görevleri olan yerel ihtiyaçları karşılamak için Belediye Meclislerinin toplanarak karar üretebilmelerine fırsat yaratmak, Meclisi daha işlevsel hale getirmek ve halkımıza hesap verebilirlik, şeffaflık noktasında imkanları geliştirme, Belediye hizmetlerinin aksamaması ana hedefimizdir.

Belde halkının yaşam kalitesini arttırma talebinde olan Belediyelerimizin de bu amaçlar doğrultusunda giderleri de sürekli artmakta, Belediyelerimizin gelirleri de bu giderleri karşılamakta zorlanmaktadır.

Belediyelerimizin çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalar yapması ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması girişimlerinde, halkımızın yerel yönetimlerden beklentisinin artması süreçlerinde yasal bazı sıkıntılar kendini göstermiştir. Bu bağlamda sorunlara yerinde müdahil olma ve Yerel Yönetimle Bakanlık arasındaki organik bağın kurulması ihtiyacı, Belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması ihtiyacı, Belediyelerin yetkilerini düzenleyen kurallarda değişiklik yapılması ihtiyacı, Belediye Meclislerinin daha işlevsel hale getirilmesi ihtiyacı, kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine uygun olarak Belediye Başkanlarına uygulanması, Belediye Başkanına vekalet eden Asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanması, Türk Lirasında olan değişiklikler ve zaman içinde paranın tedavüle edilmesi nedeniyle vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması, bazı suç ve cezaların günün koşullarına uyum sağlaması için yeniden düzenlenmesi, Belediyelerin borçlanabilme yeteneklerini günün koşulları ile uyumlu hale getirilmesi, inşaatların daha etkin denetlenmesi, katkı paylarından kesinti yapılabilmesi Belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesi, üyeliğin sona ermesi ile ilgili kurallarda değişiklik yapılması, katı atığın halk sağlığı göz önünde bulundurularak yönetilebilmesi, Yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması, karşılaşılan sıkıntıların tekrarlanmaması için tedbir alınması, mali denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması, Belediyelerin sigorta ve ihtiyat sandığı prim ve depozit borçlarına ödeme kolaylığı sağlanabilmesi, Çevre Koruma Dairesi'nin yetkisinde olan izin verme yetkisinin Belediyelere verilmesi düzenlenmiş ve benzer diğer nedenlerle bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

banner360
Son Güncelleme: 19.05.2021 12:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
Daü Bilimsel Araştırma Topluluğu Dr. Martha Stark’ı ağırlıyor
Daü Bilimsel Araştırma Topluluğu Dr. Martha Stark’ı ağırlıyor
KTSO ile KTÇB arasında işbirliği protokolü
KTSO ile KTÇB arasında işbirliği protokolü
Güney Kıbrıs - Fransa ortak askeri tatbikatı “TALOS 2021” tamamlandı
Güney Kıbrıs - Fransa ortak askeri tatbikatı “TALOS 2021” tamamlandı
MDP, Haksen ve İŞAD 19 Mayıs’ı kutladı
MDP, Haksen ve İŞAD 19 Mayıs’ı kutladı
Meclis rutin toplantısını yapacak
Meclis rutin toplantısını yapacak
Ozanköy'de bir vatandaş yaşadığı şoku sosyal medyadan paylaştı
Ozanköy'de bir vatandaş yaşadığı şoku sosyal medyadan paylaştı
19 Mayıs tüm bölgelerde kutlandı
19 Mayıs tüm bölgelerde kutlandı
Cumhurbaşkanı Tatar sporcularla çevrimiçi görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar sporcularla çevrimiçi görüştü
İsraf konulu yarışmaların ödülleri bugün veriliyor
İsraf konulu yarışmaların ödülleri bugün veriliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim