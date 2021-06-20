Belediyeler (değişiklik) Yasa Önerisi halkın bilgisine sunuldu

Yasa önerisiyle ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı'na sunabileceği duyuruldu.

Yasa önerisi, belediyelerin toptancı hali işletebilmesiyle ilgili düzenlemeler içeriyor.

Genel gerekçede, Belediyeler Yasası’nın belediyelerin toptancı halleri işletebilecekleri kuralını içermekle birlikte bu yetkinin hangi mevzuat çerçevesinde kullanabileceğini düzenlemediği belirtilerek şöyle denildi:

“Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, haller aracılığıyla yapılmasını teminen yasal çalışmaların hal ile ilgili düzenlenecek ayrı bir mevzuat çerçevesinde yürütülmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede, belediyelerin sebze ve meyve toptancı halleri hususundaki yetkilerinin hal ile ilgili düzenlenen mevzuat kurallarına uyumlaştırılmasını sağlamak amacıyla Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”

Yasa önerisinde, esas yasanın 31'inci maddesinin (8)'inci fıkrasının kaldırılarak yerine "Belediyeler, hal ile ilgili mevzuat kurallarına bağlı olarak ve belirlenen yerlerde hal işletebilirler" ifadesinin konulması öngörülüyor.