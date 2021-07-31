Belediyeler Birliği’nden 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

Özçınar yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Heyecanla kutladığımız bu üç önemli yıl dönümünü, Kıbrıs Türk Halkının eşit, özgür ve güven içinde yaşamak için verdiği çetin mücadeleyi simgeleyen çok özel bir gündür. Halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en kalbi duygularla kutlarken, bu uğurda şehit olanları rahmet ve minnetle anar, Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına teşekkürlerimi sunarım.”