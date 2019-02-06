Belediyeler Birliği Sırbistan’da toplantıya katılıyor



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), Sırbistan’da düzenlenecek yerel yönetimler toplantısına katılıyor.

KTBB’den verilen bilgiye göre, KTBB heyeti, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yarın yapılacak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İzleme Komitesi Toplantısı’na katılacak.

Heyette, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve KTBB Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle yer alıyor.

KTBB Heyeti, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki temaslarını tamamlayarak 8 Şubat Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) dönecek.

