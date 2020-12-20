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Belediyeler Birliği'nin Millî Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı…

20 Aralık 2020 Pazar 10:18
Belediyeler Birliği'nin Millî Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı…
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BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN MİLLÎ MÜCADELE VE ŞEHİTLER HAFTASI MESAJI…

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), 21 Aralık 1963 olaylarının üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen çekilen acıları unutmanın mümkün olmadığını, kayıpları anarken hissedilen büyük üzüntünün tarifinin olmadığını bildirdi.

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KTBB Başkanı Mahmut Özçınar, Birlik adına yayınladığı mesajda, büyük trajedilerin yaşandığı 1963 olayları sırasında baskılara karşı dik durup, onurlu bir mücadele vererek özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türkünün, bugünkü varlığının, canlarını feda eden aziz şehitlerimiz sayesinde olduğunu asla unutmayacağını vurguladı.

Özçınar mesajında, “21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve saygıyla anarken, huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 20.12.2020 11:36
Anahtar Kelimeler:
KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİKTBB Başkanı Mahmut ÖzçınarMilli Mücadele Ve Şehitler Haftası
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