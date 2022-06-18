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Belediyeler Birliği'ne “yönetim“ eleştirisi...

18 Haziran 2022 Cumartesi 16:15
Belediyeler Birliği'ne “yönetim“ eleştirisi...

-"Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarihsel görevini yerine getirmelidir: Güçlü bir yönetim şarttır"

Bir grup belediye başkanı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ne "içinden geçilen süreçte bütünü temsil etmeyen yapısıyla işlevsiz durumda olduğu" eleştirisinde bulundu.

13 Belediye başkanının imzasıyla yapılan ortak açıklamada, Kıbrıs Türk yerel yönetim örgütlenmesinin gerek belediyeler reformu, gerekse hizmet ve mali yeterlilik anlamında tarihi bir dönemden geçtiğine işaret edilerek, Belediyeler Birliği’nde güçlü bir yönetim oluşturmanın her belediye başkanının tarihsel sorumluluğu olduğu kaydedildi.

Güçlü ve bütünü temsil eden bir yönetim için kaybedecek zaman bulunmadığı kaydedilen açıklamada, Belediyeler Birliği'nin pazartesi günü için yapacağı genel yönetim kurulu gündemine "yetkili kurulların seçimi" maddesinin de dahil edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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Açıklamada şunlara yer verildi:

"Bu genel kuruldan yeni ve güçlü bir yönetim çıkmalıdır. Yeni ve güçlü bir yönetim ancak tüm renklerin, görüşlerin, fikirlerin temsiliyeti ile mümkündür. Belediyeler Birliği’nin meşru olmayan mevcut yönetimi, belediyelerin birlik ve bütünlüğü ile yenilenmeli, bu tarihi süreçteki etkin yerini almalıdır.

Belediyeler Birliği’nin birliğini ve bütünlüğünü tesis etmek zorundayız, çünkü şu anki pozisyondan en fazla zarar gören belediyeler ve belediye başkanlardır. Bu yapının faturası hizmet hakkı gerileyen yurttaşa, maaş tehlikesi yaşayan çalışana çıkmaktadır.Belediyelerin her gün haklarının çalındığı ve geleceğinin yeniden kurgulanmak istendiği bir ortamda belediye başkanları bu tarihsel görevi için sorumluluk üstlenmelidir. Yerel yönetimlerde çalışan binlerce emekçinin geleceği risk altındadır. Buna izin vermemeliyiz. Yurttaşın hizmet hakkını korumalıyız. Bunun için mutlaka birlik olmalıyız. En geniş birliktelik ve en güçlü yönetim temsiliyetini başaracak kabiliyetimiz vardır. Bu birliktelik ve deneyim geçmişte başarılmıştır.Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni geniş katılımlı ve güçlü bir yönetim oluşturmak gayesiyle tarihi sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyoruz. Yeniden altını çiziyoruz: Bu sorumluluk tarihseldir."

Ortak açıklamada şu belediye başkanlarının imzası bulunuyor:

"Ahmet Y. Benli (Gönyeli Belediye Başkanı), Mehmet Harmancı (Lefkoşa Belediye Başkanı), Ahmet Latif (Akdoğan Belediye Başkanı), Ali Karavezirler (Değirmenlik Belediye Başkanı), Ali Öncü (İnönü Belediye Başkanı), Aziz Kaya (Lefke Belediye Başkanı), Cemal Erdoğan (Esentepe Belediye Başkanı), Cemil Sarıçizmeli (Mehmetçik Belediye Başkanı), Hasan Barbaros (Akıncılar Belediye Başkanı), Hasan Öztaş (Geçitkale Belediye Başkanı), Hulisi Manisoy (Alayköy Belediye Başkanı), Suphi Coşkun (Dipkarpaz Belediye Başkanı), Yüksel Çelebi (Dikmen Belediye Başkanı"

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Son Güncelleme: 18.06.2022 19:54
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