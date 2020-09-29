Belediyeler Birliği: “KIB-TEK Yönetim Kurulu İle Uzlaşı Arzusu İçindeyiz”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ile uzlaşı arzusunda olduklarını belirtti.
Konuyla ilgili Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL – SEN) yetkisiz almış olduğu karar çerçevesinde, belediyelerimize uygulamış olduğu enerji kesme eylemi, uzun yıllardan beri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetim kurulları ve tüm hükümetler ile karşılıklı sorunların çözülememesinden kaynaklanmaktandır” denildi.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ile uzlaşı arzusunda olduklarını belirtti.