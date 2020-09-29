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Belediyeler Birliği: “KIB-TEK Yönetim Kurulu İle Uzlaşı Arzusu İçindeyiz”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ile uzlaşı arzusunda olduklarını belirtti.

29 Eylül 2020 Salı 11:55
Belediyeler Birliği: “KIB-TEK Yönetim Kurulu İle Uzlaşı Arzusu İçindeyiz”
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 Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ile uzlaşı arzusunda olduklarını belirtti.
Konuyla ilgili Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL – SEN) yetkisiz almış olduğu karar çerçevesinde, belediyelerimize uygulamış olduğu enerji kesme eylemi, uzun yıllardan beri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetim kurulları ve tüm hükümetler ile karşılıklı sorunların çözülememesinden kaynaklanmaktandır” denildi.

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Açıklamada bu sürecin sağlıklı sonuçlandırılması için Belediyeler Birliğinin, tüm belediyelerle birlikte 51 /95 Belediyeler Yasası ve 28 Haziran 2013 tarihli 114 Sayılı Yasa Gücünde Kararnamenin verdiği haklarla birlikte, muhatap olarak gördükleri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu ile uzlaşı arzusu içerisinde olduğu vurgulandı.
 

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Son Güncelleme: 29.09.2020 12:15
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