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Belediyeler Birliği ile TC Belediyeler Birliği heyetleri teknik konularda görüş alışverişinde bulunuldu

K. T. Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iş birliğini artırmak amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:30
Belediyeler Birliği ile TC Belediyeler Birliği heyetleri teknik konularda görüş alışverişinde bulunuldu

K. T. Belediyeler Birliği’nden bir heyetin geçtiğimiz Haziran ayında Konya’da gerçekleştirilen İstişare ve Tecrübe Paylaşımı Programı’na katılmasının ardından, Konya Büyükşehir Belediyesi’nden bir heyet de dün akşam (15 Ağustos) KKTC’ye geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanı Hasan Güngör başkanlığında teknik heyet bu sabah ilk olarak K. T.Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti. 
Görüşmede, K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle ile K. T. Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu. 

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Belediyeler Birliği’nin verdiği bilgiye göre, heyeti ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Özçınar, yürütülen işbirliğinin güçlenerek devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Heyetteki uzmanlar buradaki görüşmenin ardından, Girne, Çatalköy, Tatlısu, Beyarmudu ve Yenierenköy Belediyelerine ziyaretler gerçekleştirdiler. Heyet ziyaretleri çerçevesinde Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ile belediyelerden teknik ekiplerle bir araya geldiler. 
Teknik konularda görüş alışverişinde bulunulan toplantılarda, trafik, ağaçlandırma, sıfır atık ve gençlik projeleri ele alındı.
Heyet yarın da Alsancak ve Lapta’yı ziyaret ederek, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile bir araya gelecek.

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Son Güncelleme: 16.08.2021 18:25
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