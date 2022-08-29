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Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Yayımladı

29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:00
Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Yayımladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’ncü yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Mahmut Özçınar, mesajında, 30 Ağustos'un, Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve bütünlüğünü sağlamada en önemli başlangıç noktası, Türk Milleti’nin, varoluşunun yeniden tescil edildiği büyük anlam ve öneme sahip olduğunu vurguladı..

26 Ağustos 1922’de başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanması neticesinde Türk Milleti bağımsız, hür ve demokratik özgürlüğe kavuştuğunu kaydeden Özçınar, "30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, destan yaratan tüm gazi ve şehitleri saygıyla anarken, Türk Ulusu’nun onur ve gurur gününü en kalbi duygularımla kutlarım” dedi.

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Son Güncelleme: 29.08.2022 12:04
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