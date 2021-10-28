Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi yerel ve bölgesel yönetimler kongresi oturumuna katıldı

KIBRIS’IN, AVRUPA YEREL ÖZERKLİK ŞARTI’NA UYUMUNUN İZLENMESİ SÜRECİNE KIBRISLI TÜRKLERİN DE DAHİL EDİLMESİ HAKKINDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Belediyeler Birliği Heyeti Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 26-28 Ekim tarihleri arasında yapılan oturumuna online katıldı.

Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, oturumda Kıbrıs’ın, Avrupa Yerel Özerklik Şartı’na uyumunun izlenmesi konusu ele alındı.

Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın uyum izleme sürecine Kıbrıslı Türklerin de dâhil edilmesi talebi üzerine konuyla ilgili bir konferans düzenlenmesi hakkında çalışma başlatıldığını belirtti.