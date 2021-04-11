banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ın yükü daha ağır
Tatar’ın yükü daha ağır
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
banner376

Belediyecilik Vizyon Çalıştayı tamamlandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği “Belediyecilik Vizyon Çalıştayı”, “Kültür, Sanat ve Eğitim” konulu çalışma ile geçtiğimiz gün sona erdi.

11 Nisan 2021 Pazar 15:30
Belediyecilik Vizyon Çalıştayı tamamlandı
banner337

CTP açıklamasına göre, CTP’nin Facebook sayfasından da canlı yayınlanan oturumun moderatörlüğünü yapan Fatoş Miralay, açılış konuşmasında CTP’nin 2022 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili çalışmalar yapmaya başladığını söyledi.

Miralay, belediyeciliğin halka hizmet götürmekle yükümlü olduğunu ancak bunun yanı sıra unutulmaması gerekenlerden bir tanesinin de kültür sanat ve eğitim konusunda götüreceği hizmetler olduğunu ifade etti. Beş gün boyunca çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın sonuçlarının, kısa bir süre içerisinde bildiri haline getirilip kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

banner341
Etkinlikte; “Kıbrıs Yazarlar ve Sanatçılar Birliği Başkanı Emel Kaya, DAÜ Kültürel Miras Araştırma Merkezi Başkanı Bülent Kızılduman, ARUCAD Kültür ve Sanat Birimi Koordinatörü Oya Silbery, HASDER Yönetim Kurulu Üyesi Ferhun Faruk, DAÜ-SEN Mali İşler Sekreteri Sami Fethi, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği adına video konferans yoluyla Derya Ulubatlı, KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş” konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 11.04.2021 15:37
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanKktcCtp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahiner'den KIBTEK konusunda eleştiri
Şahiner'den KIBTEK konusunda eleştiri
Amcaoğlu: “Bazılarının tek derdi bağcıyı dövmektir”
Amcaoğlu: “Bazılarının tek derdi bağcıyı dövmektir”
Tatar ile Lute görüşmesi tamamlandı
Tatar ile Lute görüşmesi tamamlandı
"İvedi açılma talep ediyoruz”
"İvedi açılma talep ediyoruz”
“Kıbrıs Türk tarafına nefes aldıracak konuların görüşülmesi şart koşulmalıdır”
“Kıbrıs Türk tarafına nefes aldıracak konuların görüşülmesi şart koşulmalıdır”
Eğitim Müşaviri Toklucu DAÜ’yü ziyaret etti
Eğitim Müşaviri Toklucu DAÜ’yü ziyaret etti
“Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için gereğini yapınız”
“Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için gereğini yapınız”
En fazla yağış Kantara’ya düştü
En fazla yağış Kantara’ya düştü
Tatar ile Lute görüşmesi başladı
Tatar ile Lute görüşmesi başladı
Meclisi yarın toplanıyor
Meclisi yarın toplanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim