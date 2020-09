Lefkoşa, 7 Eylül 20 : Belediye Emekçileri Sendikası Başkanlığına yeniden Mustafa Yalınkaya seçildi.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) 35. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

BES’den verilen bilgiye göre, seçimli genel kurulda oyların yüzde 70’ine yakınını alan mevcut başkan Mustafa Yalınkaya, yeni dönem için yeniden başkanlığa seçildi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul COVID-19 pandemisi nedeni ile üst seviyede sağlık tedbirleri alınarak yapıldı. Üyeler salona ısı ölçümü ve dezenfekte işlemlerinin ardından maskeli şekilde alındı.

MALİ RAPOR VE FAALİYET RAPORU OKUNARAK AKLANDI

Genel kurulda ilk olarak divanın oluşumu gerçekleştirildi. Divan başkanlığına Cemal Bensel, divan üyeliklerine Pelin Gündağ ve Servet Yamak seçildi.

Divan oluşumunun ardından mali rapor ve faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Mali raporu okuyan mali sekreter Mithat Arsu 2 yıllık süreçte sendikanın mali hesap hareketlerini detayları ile açıkladı. Rapor üyelerin onayı ile aklandı.

Faaliyet raporunun okunmasını ise yönetim kurulu üyesi Ali Ateş yaptı. Sendikanın genel faaliyetleri yanında bağlı bulunan belediyelerdeki çalışmalar detaylı şekilde üyelere aktarılırken, bu rapor da üyelerin onaylaması ile aklandı.



Mevcut Başkan ve başkan adayı Mustafa Yalınkaya ile başkan adayı Cezar Sorun arasındaki seçimde, Yalınkaya 536, Sorun 266 oy aldı.YALINKAYA: “DİSİPLİN, İNANÇ VE KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM”Seçimin ardından bir konuşma yapan BES Başkanı Yalınkaya, pandemi nedeni ile sağlık tedbirlerini eksiksiz alarak genel kurula gittiklerini, bu düşünceler ışığında hiçbir yetkiliyi çağırmadıklarını, bu anlayışları nedeniyle kimsenin kendilerine gönül koymaması gerektiğini, sağlığın her şeyden önde olduğunu belirtti.Yalınkaya, demokrasiye koyduğu katkı nedeni ile başkan adayı Cezar Sorun’a teşekkür ederken, yönetim olarak disiplin, inanç ve kararlılıkla mücadele etmeye ve tüm üyelerin ayırım yapmadan haklarını korumaya devam edeceklerini dile getirdi.“ÜLKEDE CİDDİ KRİZ VAR, BUNUN SEBEBİ HÜKÜMETİN BECERİKSİZLİĞİDİR”Başkan Yalınkaya, pandemi nedeni ile ülkede başta sağlık ve ekonomi olmak üzere tüm alanlarda ciddi bir belirsizlik olduğunu, bu nedenle şu aşamada net ve kesin vaatler vermenin doğru olmayacağını buna rağmen gereken her türlü çalışmayı ve her türlü mücadeleyi sürdüreceklerinden hiç kimsenin şüphesi olmamasını istedi.“Ülkede ciddi bir kriz olduğunu, bu krizin de hükümetin beceriksizliğinden kaynaklandığını” savunan Yalınkaya, iş bilmezliğin toplum sağlığını risk altına ittiğini, bu durumun da artık kabul edilmez olduğunu söyledi.(AK/ÖK)