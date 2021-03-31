banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Temizlemek ellerinde olabilir
Temizlemek ellerinde olabilir
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Maaşlar bu ay tamam peki önümüzdeki ay!
Maaşlar bu ay tamam peki...
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli olunmalı
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli...
banner376

Belediye Merkez Binası projesinin tamamlanması için imzalar atıldı

Güzelyurt Belediyesi Merkez Binası projesinin son etabı için imzalar bugün atıldı.

31 Mart 2021 Çarşamba 16:15
Belediye Merkez Binası projesinin tamamlanması için imzalar atıldı
banner337

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, temelleri Nisan 2018’de atılıp, 1 ve 2. etabı tamamlanan Belediye Merkez Binası Projesi için çıkılan 6 ihalenin sözleşmeleri bugün saat 12.00’da Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde imzalandı.

İmza Törenine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İhaleyi kazanan şirket direktörleri, Belediye mimar ve mühendisleri ile belediye meclis üyeleri katıldı.

banner341
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, Güzelyurt Belediye Merkez Bina Projesinin, belediyenin kendi öz kaynakları ile tamamlanacağını söyledi.

Güzelyurt Belediyesi Merkez Binası projesinin tamamlandığında vatandaşların daha çağdaş ve daha verimli bir hizmet alabileceğine işaret eden Özçınar, binanın temellerinin Nisan 2018’de atıldığını, şu ana kadar yapılan 2 etabın bir bölümünün TC kaynaklı olduğunu, geriye kalan bütçenin ise belediye öz kaynaklarından sağlanacağına dikkat çekti.

İhaleye gösterilen ilgiye teşekkür eden Özçınar, projenin tamamlanması için şirketler ile uyum içerisinde çalışacaklarına olan inancını belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 31.03.2021 16:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aselsan’dan Polis Genel Müdürlüğü’ne araç
Aselsan’dan Polis Genel Müdürlüğü’ne araç
Kalkanlı bölgesinde “Adem Kaner ve Vedat Kaner anı ormanı” oluşturulmasını öngören protokol imzalandı
Kalkanlı bölgesinde “Adem Kaner ve Vedat Kaner anı ormanı” oluşturulmasını öngören protokol imzalandı
CTP Kadın Örgütü, “Dikenli Tellerin iki tarafında birlikte: Krize kadın bakışıyla cevabımız” adlı panel düzenlendi
CTP Kadın Örgütü, “Dikenli Tellerin iki tarafında birlikte: Krize kadın bakışıyla cevabımız” adlı panel düzenlendi
Dört Lions Kulübü Lapta Huzurevi’ne bağışta bulundu
Dört Lions Kulübü Lapta Huzurevi’ne bağışta bulundu
Arıklı: “AB, hellim konusunda jest değil emrivaki yaptı”
Arıklı: “AB, hellim konusunda jest değil emrivaki yaptı”
KKTC İnsan Hakları Derneği Türkiye MGK bildirisindeki “iki devlet” vurgusunu selamladı ve destek belirtti
KKTC İnsan Hakları Derneği Türkiye MGK bildirisindeki “iki devlet” vurgusunu selamladı ve destek belirtti
Cumhurbaşkanı Tatar, Muratağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği’nden bir heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Muratağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği’nden bir heyeti kabul etti
Yarın ve Cuma sağanak bekleniyor
Yarın ve Cuma sağanak bekleniyor
Girne bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak
Girne bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak
CTP, “Bir Zamanlar Kıbrıs” galasını protesto etti
CTP, “Bir Zamanlar Kıbrıs” galasını protesto etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim