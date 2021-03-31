Belediye Merkez Binası projesinin tamamlanması için imzalar atıldı

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, temelleri Nisan 2018’de atılıp, 1 ve 2. etabı tamamlanan Belediye Merkez Binası Projesi için çıkılan 6 ihalenin sözleşmeleri bugün saat 12.00’da Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde imzalandı.

İmza Törenine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İhaleyi kazanan şirket direktörleri, Belediye mimar ve mühendisleri ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, Güzelyurt Belediye Merkez Bina Projesinin, belediyenin kendi öz kaynakları ile tamamlanacağını söyledi.

Güzelyurt Belediyesi Merkez Binası projesinin tamamlandığında vatandaşların daha çağdaş ve daha verimli bir hizmet alabileceğine işaret eden Özçınar, binanın temellerinin Nisan 2018’de atıldığını, şu ana kadar yapılan 2 etabın bir bölümünün TC kaynaklı olduğunu, geriye kalan bütçenin ise belediye öz kaynaklarından sağlanacağına dikkat çekti.

İhaleye gösterilen ilgiye teşekkür eden Özçınar, projenin tamamlanması için şirketler ile uyum içerisinde çalışacaklarına olan inancını belirtti.