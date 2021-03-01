Belediye eliyle doğa katliamı!

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

Alsancak Belediyesi ormanlık araziyi çöp boşaltım alanı olarak kullandırıyor.

Ormanlık alanın çöplük olarak kullanılması Başta Orman Dairesi olmak üzere vatandaşların da büyük tepkisini çekiyor.

Ormanlık alandaki boş kısımlar Orman Dairesi'nin bilgi ve onayı olmadan kiralanıyor.

Orman arazisi hurdalık, kum çakıl yeri, hayvan ağılı olarak kullandırılıyor.

Alcancak Belediyesi'nin Ormanlık alanı çöplük ve kiralık alan olarak kullanması ise yasalara aykırı.

Orman Dairesi'nin tüm uyarmalarına rağmen Belediye'nin yasa dışılıktan vazgeçmemesi tepki çekiyor.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'in Belediye kamyonları ile katlettiği Ormanlık Alan görüntülerine karşın nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.