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Belediye çalışanlarının üzerine traktör sürdü

1 kişi yaralandı

Belediye çalışanlarının üzerine traktör sürdü

1 kişi yaralandı

07 Şubat 2020 Cuma 14:18
Belediye çalışanlarının üzerine traktör sürdü

06.02.2020 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Derince’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağının Yenierenköy  Belediyesi çalışanları tarafından yerinden sökülüp kamyona yüklenmeye çalışıldığı sırada, R.M.K. (E-56) durağın kendisinden izinsiz sökülmesine sinirlenerek, kullanımında bulunan traktör ile söz konusu otobüs durağına kasıtlı olarak vurup belediye çalışanı Vural ERSOY’un sağ ayak baldır kısmından yaralanmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Yenierenköy  Belediyesi
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