Belediye çalışanları fidan dikti

Girne Belediye Başkanı ve çalışanlar, Ozanköy Nasreddin Hoca Parkı’nda fidan dikti.

Girne Belediye Başkanı, belediye çalışanları ile birlikte Ozanköy Nasreddin Hoca Parkı’nda“Yalancı Karabiber”, “Orkide”, “Harnup”ve “Kavak” ağacı dikti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra yaklaşık 30 parkın elden geçirildiğini ifade ederek, bunun yanında kente yeni oyun alanları ve koruluklar kazandırıldığını söyledi. Nidai Güngördü, geçtiğimiz yıllarda Girne Anafarlatalar Lisesi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü koruluğu oluşturulduğunu hatırlatarak, fidan dikimi etkinliğine katılanlara teşekkür etti.