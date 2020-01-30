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Belediye çalışanları fidan dikti

Girne Belediye Başkanı ve çalışanlar, Ozanköy Nasreddin Hoca Parkı’nda fidan dikti.

Belediye çalışanları fidan dikti

Girne Belediye Başkanı ve çalışanlar, Ozanköy Nasreddin Hoca Parkı’nda fidan dikti.

30 Ocak 2020 Perşembe 20:20
Belediye çalışanları fidan dikti

Belediye çalışanları fidan dikti

Girne Belediye Başkanı ve çalışanlar, Ozanköy Nasreddin Hoca Parkı’nda fidan dikti.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye çalışanları ile birlikte Ozanköy Nasreddin Hoca Parkı’nda “Yalancı Karabiber”, “Orkide”, “Harnup”ve “Kavak” ağacı dikti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra yaklaşık 30 parkın elden geçirildiğini ifade ederek, bunun yanında kente yeni oyun alanları ve koruluklar kazandırıldığını söyledi. Nidai Güngördü, geçtiğimiz yıllarda Girne Anafarlatalar Lisesi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü koruluğu oluşturulduğunu hatırlatarak, fidan dikimi etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

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Girne Belediye BaşkanıOzanköy Nasreddin Hoca ParkıGirne Belediye Başkanı Nidai GüngördüNidai Güngördü
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