Belediye çalışanı yaşamına son verdi
ERGÜN YAHATPaşaköy Belediyesi'nde çalışan Nusrettin Güneş isimli işçi az önce Turunçlu yol kavşağı yakınında bulunan ormanlık arazide yaşamına son verdiği öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
Polisten yapılan açıklamaya göre;
15.07.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Borusan Ormanı içerisinde, Paşakent’te sakin Nusrettin GÜNEŞ (E-47), kendini asmak suretiyle intihar ederek yaşamını sonlandırmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
Son Güncelleme: 15.07.2021 15:05