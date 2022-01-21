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Belediye başkanları ve belediyelerde örgütlü sendikalardan ortak deklarasyon…

21 Ocak 2022 Cuma 15:45
Belediye başkanları ve belediyelerde örgütlü sendikalardan ortak deklarasyon…

BELEDİYELERİN MALİ VE EKONOMİK SIKINTILARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

“SÜRESİZ GREV DAHİL TÜM EYLEM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİLECEK”

22 belediye başkanı ve belediyelerde örgütlü sendikalar, ortak deklarasyon yayımlayarak, belediyelerin yaşadığı mali ve ekonomik sıkıntılara işaret etti, süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerinin değerlendirileceği uyarısı yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) aracılığıyla yayımlanan ortak deklarasyonda, ülkenin içerisinde bulunduğu mali ve ekonomik koşulların, belediyeleri çıkmaza doğru götürdüğüne işaret edildi.

Özellikle 2018 yılındaki döviz krizi ile başlayan, 2020 yılında baş gösteren Covid-19 pandemisi ile devam eden ve 2021 yılında belediyelerin devlet katkı paylarına yüzde 0,52’lik artış verilmesinin, belediyelerin bugün içerisinde bulunduğu krizin başlıca sebepleri olduğu belirtilen deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

“Geldiğimiz noktada, 2022 yılında devlet katkı paylarına %26’lık artış öngörülürken, belediyelerin sadece ocak ayında çalışanlarına ödemesi gereken artış oranı yüzde 37,26’dır. Önümüzdeki temmuz ayında yine merkezi hükümetin öngördüğü çalışanlara ödenmesi gereken Hayat Pahalılığı oranı ise yüzde 20’dir. Hal böyle iken yaşanan bunca zorlukların içerisinde Yerel Yönetimlerin ilaveten yüzde 30’luk bir Hayat Pahalılığı ödemesi yaratmaları mümkün değildir.

Dolayısıyla yerel yönetimler ve örgütlü sendikalar olarak merkezi hükümetten aşağıdaki dört maddelik talebimizi kamuoyu ile paylaşırız;

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Yerel Yönetimlerin Merkezi Hükümetten olan alacakları (Trafik Cezaları, Su Bakiyeleri vb.) 31 Ocak tarihine kadar ödenmesi,

Belediyelerin Bütçelerinin Bakanlar Kurulu’ndan onaylanma süreci beklenmeden yüzde 26’lık artışlı Devlet Katkı Payların en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,

COVİD-19 pandemi dönemi boyunca Belediyelerin üzerlerine aldıkları sorumluluktan ötürü Merkezi Hükümetin ödemeyi taahhüt ettiği ‘Covid-19 Destek Ödeneğinin en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi, Belediye Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı (yüzde 37,26) ve alacağı öngörülen (yüzde 20) hayat pahalılığı oranına çekilmesi.’

Deklarasyonda, özellikle ilk üç madde ile ilgili olarak merkezi hükümetin 31 Ocak tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren belediyelerde süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerinin değerlendirileceği kaydedildi.

Ortak deklarasyona imza koyan sendika ve belediye başkanları şu şekilde:

“DEV-İŞ: Koral Aşam. BES: Mustafa Yalınkaya. HÜR-İŞ: Ahmet Serdaroğlu. MTG-İŞ: Doğan Özüşen. Girne Belediyesi: Nidai Güngördü. Geçitkkale Belediyesi: Hasan Öztaş. Büyük Konuk Belediyesi: Ahmet Sennaroğlu. Yeniboğaziçi Belediyesi: Mustafa Zurnacılar. Akıncılar Belediyesi: Hasan Barbaros. Mehmetçik Belediyesi: Cemil Sarıçizmeli. Akdoğan Belediyesi: Ahmet Latif. Lefkoşa Belediyesi: Mehmet Harmancı. Dipkarpaz Belediyesi: Yunus Zengin (Asbaşkan). Erenköy Belediyesi: Meral Sertsoy (Asbaşkan). Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan. Esentepe Belediyesi: Cemal Erdoğan. Değirmenlik Belediyesi: Ali Karavezirler. Lapta Belediyesi: Mustafa Aktuğ. Alsancak Belediyesi: Fırat Ataser. Lefke Belediyesi: Aziz Kaya. İnönü Belediyesi: Ali Öncü. Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip. Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar. Alayköy Belediyesi: Hulusi Manisoy. Çatalköy Belediyesi: Mehmet Hulusioğlu. Mağusa Belediyesi: İsmail Arter.”

Öte yandan TAK muhabirinin konu ile ilgili sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, sıkıntının, yüzde 37,26’lık hayat pahalılığının nasıl ödeneceğiyle ilgili olduğunu ifade etti.

Özçınar, bütçelerinin geçmediğini, yasal ve nakit sorunları olduğuna işaret ederek, Maliye Bakanlığı ile ön görüşme yapıldığını, sıkıntının aşılması ve yol haritalarını çizmek için değerlendirmelere devam edeceklerini, avans yöntemiyle bu sıkıntının aşılabileceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 22.01.2022 01:02
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