Belediye Başkanları sorunlarına dikkat çekti

Belediye başkanları, Başbakanlık önünde yaptıkları açıklamada, 51-95 sayılı Belediyeler Yasası’nın geçmesini, emekli belediye başkanlarını ilgilendiren maaş sorununun giderilmesini ve belediyelere Covid 19 desteğinin verilmesi talebinde bulundu.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki belediye başkanları, konuların değerlendirmesini yapmak üzere Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi.



ÖZÇINAR

Mahmut Özçınar, toplantı öncesinde konuyla ilgili açıklamasında, çözüm bulunmasını talep ettikleri sorunlara değinerek, “Hükümetten beklentimiz bu ülkenin iki yönetim bacağı olan yerel ve merkezi yönetimlerin eşgüdümlü çalışması. Başbakan’la sonuç odaklı bir görüşme yapacağız” dedi.



Belediyeler olarak zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Özçınar, pandemi nedeniyle yerel gelirlerdeki kayıplarının giderilmesi için hükümetten destek beklediklerini vurguladı.

12 yıldır ödemeleri devlet tarafından yapılan 74 civarındaki emekli belediye başkanına ödemelerin bundan sonra belediyeler üzerinden yapılmasıyla ilgili bir bildirim aldıklarını kaydeden Özçınar, bu konuyu da görüşeceklerini söyledi.

