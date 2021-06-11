Belediye Başkanı İsmail Arter şehir plancıları odası başkanı Merter Refikoğlu ile bir toplantı yaptı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, uzun bir zamandan beridir hem Belediyenin hem de şehir Planlama Dairesi’nin gündeminde olan Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgelerini kapsayan İmar Planı çalışmalarının zaman zaman normal seyrinde giderken zaman zaman da tıkanıklıklar yaşandığını, konu ne kadar gecikirse çözümünün o kadar zor olacağına dikkat çekti. Son zamanlarda konuyla ilgili tekrar hareketlenme olduğunu, gecikmenin ileride daha çok sorun çıkaracağına dikkat çektiğini, bunun da herkesin farkında olduğunu ifade eden Arter, bir önceki hükümet döneminde Birleşik Kurul ve Şehir Planlama Dairesi’nin hazırladığı planın resmi gazetede yayınlanmadığı için yasal zemin bulamadığını, daha kötü koşulların oluşmaması için emirname formülü yaratıldığını ve bugünlere gelindiğini söyledi. Süreyle ilgili belirsizlikler vardır, gecikme devam ettiği sürece biz plandan uzaklaşıyoruz” diyen Başkan Arter, “bu planın bir şekilde hayat bulması lazım, eğer teknik anlamda mühendislik, şehir plancılığı açısından Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni düşünüyorsak bu planın hayat bulması gerekir. Bugün birçok tartışmalar yine gündeme geldi, üzerinde biraz daha çalışalım, biraz daha düzeltelim diyerek her dokunuşta tekrar konu düğümlenir. Kısır bir döngüye girilecek diye endişe ediyorum” dedi. Konunun en güçlü paydaşları olan Şehir Plancıları Odası ve Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası’yla istişare ettiklerini, onları da dinleme ihtiyacı duyduğunu ve görüşlerini almak istediğini ifade eden Başkan Arter, planın hayat bulmasını istediğini, ufak tefek düzeltmelerin yasal zeminde yapılabileceğini ancak gecikme olmamasına vurgu yaptı. Arter, paydaşlardan birinin konuyu mahkemeye götürmesi halinde gecikmenin daha da artacağını, paydaşlarla uzaklaşarak planın hayat bulmasını istediği için çalışmaları süratle yürüttüğünü söyledi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ise, “samimi bir şekilde teşekkür ederim Başkan’a” diyerek konuşmasına başlayarak, 2019 sonunda imar planı çalışmaları bittikten sonra gizli kapılar arkasındaki çalışmalardan haberleri olmadığını, imar planına dokunulduğunu, birleşik kurul toplandığını ancak kendilerinin ne yapıldığını bilmedikleri eleştirisinde bulundu. Beklemedikleri bir anda Başkan İsmail Arter’in kendilerini arayıp da görüşmek istemesinin teşekkür edilecek bir konu olduğunu ifade eden Refikoğlu, görüşlerinin sorulmasının önemli olduğunu, planı ilgili tüm tarafların çalışma yaptığını, hem beğendikleri hem beğenmedikleri kısımlar olduğunu söyledi.

“Bizim aslında yapmamız ve bilmemiz gereken şey planın önemidir ve bu bölgenin nasıl kalkınacağının çalışılmasıdır.” diyen Refikoğlu, “nereye ne inşaatın yapılacağı, kaç kat çıkacağı, yoğunluğun ne olacağı bizi şimdiye kadar hiçbir yere götürmedi. Girne bunun bir örneğidir. Bizim aslında yapmamız gereken bölgenin nasıl kalkınabileceğidir.” diye konuştu. Bölgenin okula, yola, altyapıya, bisiklet yollarına sahillerin kirlenmemesine, gençlerin işe ihtiyacı olduğunu, bu konuların imar planıyla birlikte düşünülmesi gereken konular olduğunu ifade eden Refikoğlu, “yoksa bu bölgede 3-5 tane müteahhit, 3-5 tane emlakçı mutlu olsun diye plan yapılacaksa bırakalım yapmayalım. Zaten onlar mutlu olduktan sonra onlar da mutlu olmayacak bir süre sonra. Girne’de müteahhit arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bölgede inşaat yapmaktan kaçındıklarını görüyoruz. İnsanların da kaçtığını görüyoruz. Aynı şeyin bu bölgede de olmaması için uğraşıyoruz.” diye konuştu.

İmar planının yürürlüğe konmamasının yasa dışı olduğunu, dönemin Başbakanının resmi gazetedeki bir planın imzalanmasını engellemesinin yasa dışı olduğunu, planın yürürlüğe girmesinin sağlanması gerektiğini aksi takdirde herksin zararına olacağını, verilen emeklerin boşa gideceğini söyleyen Refikoğlu, diğer seçeneğin sıfırdan plan yapmak olduğunu, bunun da 2-3 yıl bir zaman daha, para ve emek harcanacağını, zararı da bölgelinin göreceği uyarısını yaptı. Refikoğlu, 3. seçenek olarak gizli kapılar arkasında planda tamamen inşaat üzerine “yolun şuradan buradan geçirilmesi” şeklinde birkaç müteahhit ve emlakçıyı mutlu etmek için yapılmak istenen bir çalışma olduğunu belirterek, “ bu yasadışıdır. Biz Şehir Plancıları Odası olarak buna izin vermeyeceğiz, yine Yüksek İdare Mahkemesi’ne gideceğiz. Başkanın dediği o bizim de istemediğimiz durum olacak ve bu bölge emirnameye mahkûm bırakılacak uzun bir süre daha. Bunun olmaması için bizim önerimiz bir an önce imar planının virgülüne bile dokunmadan yürürlüğe girmesidir.” diye konuştu. Refikoğlu, imar Planı’nda eksikler olması halinde hep beraber plan yürürlüğe girdikten sonra çalışmada sakınca olmadığını, zaten 5 yılda bir planın revize edilebileceğini, ancak plan sadece inşaat üzerine indirgenirse planın kimseye bir faydası olmayacağını yeniden hatırlattı.(MHA)