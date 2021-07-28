Belediye Başkanı İsmail Arter, Prof. Dr. Ahmet Sözen ile bir görüşme yaptı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, uzun yıllardır tanıdığı değerli bir akademisyen olduğunu ifade ettiği Prof. Dr. Ahmet Sözen’in özellikle uluslararası ilişkiler ve siyasetle ilgili görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu, Sözen’in yazılarını ve basındaki haberlerini takip ettiğini ve fırsat buldukça da bir araya gelip görüş alışverişi yaptıklarını söyledi. Başkan İsmail Arter, özellikle içinde bulunduğumuz günlerde Maraş konusunun gündemde olduğunu,2 toplum arasında hareketlenme olduğunu, AB, Amerika, ve garantör devletlerin boyutuyla birlikte BM kararları görüşleri ve tepkileri olduğunu, tüm bu konularla ilgili görüş alıverişinde bulunacaklarını söyledi.

DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen ise, uzun yıllardır tanıdığını ifade ettiği Başkan İsmail Arter’in Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı yaptığı dönemde de hem profesyonel bir ilişkileri hem de dostlukları olduğunu, zaman zaman görüş alışverişi yaptıklarını söyledi. Sözen, yıllardır gerek Kıbrıs meselesi, gerekse Maraş konusu ve daha geniş anlamda dünya politikasını irdeleyen bir kişi olduğunu, Başkan İsmail Arter’in daveti üzerine seve seve geldiğini ve görüş alışverişi yapacaklarını söyledi.