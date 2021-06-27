Belediye aylardır başı boş gezen köpekleri almadığı için hastaneyi kene bastı

Ergün YAHAT

Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde konaklayan başı boş köpeklerden gelen kene istilâsı bir anda hastanenin Acil Servis önü, Dializ servisi kaldırımları ve duvarları kene istilasına uğradı.İddalara göre hastane yönetimi aylar önce başı boş köpeklerin toplanıp barınağa götürülmesini istemiş fakat bu konuda belediyenin adım atmadığını söylerken haliyle çalışanlarda hayvan sevgisi olduğu için köpekleri rahatsız etmemıişlerdi .Yüzlerce kene ise duvarlardan tırmanıp pencerelerden içeriye girmeye başladı.





