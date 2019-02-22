Bekenova yoğun bakımdan çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde yönetimindeki araç ile yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Shahlo Bekenova’ya çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebeb olan araç sürücüsü zanlı Merve Türksev dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İnanç Çoktan olayla ilgili bulguları aktardı. Çoktan, 15 Şubat tarihinde, saat 19.50 sıralarında, Lefkoşa'da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, 27 yaşındaki kadın zanlı Merve Türksev’in yönetimindeki NS 911 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şefler Pastanesi önlerine geldiği zaman o esnada yolu batıdan doğuya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki kadın Shahlo Bekenova’ya çarptığını söyledi.

Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Shahlo Bekenova’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve önceki gün yoğun bakımdan çıktığını mahkemeye aktardı. Çoktan, müştekinin kısmen hayati tehlikeyi atlattığını belirtti. Polis memuru Çoktan, zanlının çalışma izinli olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması halinde tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

