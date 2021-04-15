Bedi’s ve Silver Beach arasındaki 1 km’lik alan temizlendi

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre temizliği konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında, Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Temiz Ada, Denizler Mavi Kalsın Grubu, Ötüken Muhtarlığı iş birliğinde Silver Beach - Bedi's Beach arasındaki yaklaşık 1 km’lik sahilde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmasında toplanan çöpler, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından toplatıldı.

CUMHURİYET PARKI’NDA DA TEMİZLİK YAPILDI

Öte yandan, Cumhuriyet Parkı’nda da temizlik kampanyası düzenlendi. Organizasyona Lefkoşa ve Girne Birim personeli katıldı.



