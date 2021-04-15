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Bedi’s ve Silver Beach arasındaki 1 km’lik alan temizlendi

Çevre Koruma Dairesi’nin çevre temizliği farkındalık faaliyetleri kapsamında Gazimağusa’da Bedi’s ve Silver Beach arasındaki 1 kilometrelik alan temizlendi.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:00
Bedi’s ve Silver Beach arasındaki 1 km’lik alan temizlendi
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Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre temizliği  konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla başlatılan  temizlik çalışmaları kapsamında, Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Temiz Ada, Denizler Mavi Kalsın Grubu, Ötüken Muhtarlığı iş birliğinde Silver Beach - Bedi's Beach arasındaki yaklaşık 1 km’lik sahilde temizlik çalışması gerçekleştirildi. 

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Temizlik çalışmasında toplanan çöpler, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından  toplatıldı. 

CUMHURİYET PARKI’NDA DA TEMİZLİK YAPILDI

Öte yandan, Cumhuriyet Parkı’nda da temizlik kampanyası düzenlendi. Organizasyona Lefkoşa ve Girne Birim personeli katıldı.

 

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Son Güncelleme: 15.04.2021 13:27
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