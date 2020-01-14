BDDK’nın kararının KKTC’yi etkilememesi için girişim

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC’nin, Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme şartlarını yurt dışına ilişkin harcamalarda değiştirmesinden olumsuz etkilenmemesi için girişim başlatıldığını açıkladı.

Özersay Facebook sayfasından yaptığı açıklama, ülkede de tartışılan BDDK’nın kararıyla ilgili bilgi verdi.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN TAKSİT SAYISI VE SÜRESİ AZALTILDI

Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) dün aldığı bir kararla kredi kartlarında taksitlendirme şartlarını yurt dışına ilişkin harcamalarda değiştirdiğini kaydeden Kudret Özersay, buna göre yurt dışındaki belirli harcamalarda Türk vatandaşları için taksit sayısı-süresi azaltıldığını kaydetti.

Özersay, bu kararın da Türkiye açısından doğal olarak yurt dışı sayılan KKTC’ye Türkiye’den gelecek turistlerin KKTC’de yapacakları olası harcamaları da olumsuz yönde etkileyebilecek bir durum ortaya çıkardığını ifade ederek bu gelişmeyle ilgili olarak sektör temsilcilerinden gelen şikayetleri de dikkate alarak Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ile görüştüğünü bildirdi.

Günay’ın Türkiye’deki yetkililer ve özellikle BDDK Başkanı ile yaptığı ilk temasta bu gelişmenin ülke ekonomisine olumsuz yansımalarını aktararak bu kararın KKTC açısından yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini açıklayan Özersay, “Bu aşamada sıkıntıyı aşabileceğimiz izlenimini edindiğimizi ve temasların devam ettiğini söyleyebilirim. Gelişme oldukça kamuoyuna bilgi vereceğiz” ifadelerini paylaştı.