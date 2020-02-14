banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120438
ALTIN
307.736
DOLAR
6.0569
STERLİN
7.8833
EURO
6.5742
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Bazı Siyasi Parti Ve Örgütler “maraş’ta Provokasyona Hayır” Sloganıyla Yarın Eylem Yapacak

Lefkoşa, 14 Şubat 20 (.): Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri yarın kapalı Maraş’ta yapılacak “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” konulu yuvarlak masa toplantısını protesto edecek.

Bazı Siyasi Parti Ve Örgütler “maraş’ta Provokasyona Hayır” Sloganıyla Yarın Eylem Yapacak

Lefkoşa, 14 Şubat 20 (.): Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri yarın kapalı Maraş’ta yapılacak “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” konulu yuvarlak masa toplantısını protesto edecek.

14 Şubat 2020 Cuma 12:33
Bazı Siyasi Parti Ve Örgütler “maraş’ta Provokasyona Hayır” Sloganıyla Yarın Eylem Yapacak

Lefkoşa, 14 Şubat 20 (.): Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri yarın kapalı Maraş’ta yapılacak “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” konulu yuvarlak masa toplantısını protesto edecek.

“Maraş’ta Provokasyona Hayır” sloganıyla yarın saat 10.00’da Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi karşısında eylem düzenlenecek.

Mağusa İnisiyatifi, Sol Hareket, YKP, BKP, KTÖS, Basın-Sen, DEV-İŞ, Hayata Dokun Hareketi ortak açıklamasında, “Bizler aşağıda imza sahibi olan örgütler olarak Gazimağusa’nın kapalı bölgesi olarak bilinen Maraş’ta gerçekleşecek Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı yuvarlak masa toplantısını reddediyoruz. Kapalı bölge Maraş’ın BMGK 550 numaralı kararı bölge sakinleri dışında yerleşime açılmasını kabul edilemez bulduğumuzu belirtir ve bölgenin Birleşmiş Milletler yönetiminde açılması gerektiğine vurgu yaparız.” denildi.

“TOPLUMLARIN BARIŞMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ZEMİN”

banner317
Bugüne kadar sunulan ve taraflarca eş zamanlı olarak kabul edilmeyen bütün planların, bölgenin Kıbrıslı Rum parça devleti yönetiminde olacağına yönelik genel bir kabulü barındırdığı kaydedilen açıklamada, “Bizler, Kapalı Maraş’ı toplumların barışması için önemli bir zemin olarak görmekteyiz.” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Maraş’ın iki toplumun rızası olması kaydı ile kapsamlı çözümü beklemeden, uzlaşılabilir ve karşılıklı uyumu sağlayacak bir mesele olarak görmekteyiz. Böylesi bir uzlaşma ile ulaşılacak bir barış ise Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarına askeri güç kullanılarak kapatılan bu bölgenin öncelikle evlerini geride bırakan insanların erişimine, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları temelinde açılmasıyla mümkün olabilir. Bu yaklaşım belki de Kıbrıslı toplumların birbirlerini dinlemesi, anlaması, özür dilemesi ve affetmesi için sahip olduğumuz en büyük şanstır.

Toplumların rızası olmadan atılacak adımların ise mağduriyet yaratma riski yüksektir. Asker kontrolü altında bulunan bu yasak bölgede, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen, belirli bir siyasi kesimin katılımını amaçlayan ve diğerlerini dışlayan toplantının ‘uluslararası hukuk’ kapsamında karar üretebilme kapasitesi, yetkisi ya da amacı olmadığı görülmektedir.”

Yıllardır yürütülen görüşmelerde birçok yönü ile tartışıldığı ve BM kararlarının temelini oluşturan Federal Kıbrıs çerçevesinin barışın ortak zemini olduğu belirtilen açıklamada, “Bunun dışında Maraş üzerinde atılması planlanan adımların siyasi hedeflerinin sakıncalı sonuçlar çıkaracağını hatırlatarak, çatışmayı körükleme ihtimali olan adımların atılmasına karşı olduğumuzu vurgularız” denildi.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Mersin-erdemli'ye Ziyaret
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Mersin-erdemli'ye Ziyaret
İzcan: “Maraş konusunda yapılmak istenen ortamı gererek görüşme sürecini berhava etmektir”
İzcan: “Maraş konusunda yapılmak istenen ortamı gererek görüşme sürecini berhava etmektir”
Bağımsızlık Yolu’ndan 8 Mart Yürüyüşü İçin Çağrı
Bağımsızlık Yolu’ndan 8 Mart Yürüyüşü İçin Çağrı
“benim Rönesansım” Sergisi Açıldı
“benim Rönesansım” Sergisi Açıldı
Özersay Mağusa’da Perşembe pazarını ziyaret etti
Özersay Mağusa’da Perşembe pazarını ziyaret etti
Kumyalı’da hırsızlık…
Kumyalı’da hırsızlık…
Ortaköy’de uyuşturucu…
Ortaköy’de uyuşturucu…
Gazimağusa’da bir kayıp kalıntısına ulaşıldı
Gazimağusa’da bir kayıp kalıntısına ulaşıldı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Bir Dilekçe Ve Üç Raporu Karara Bağladı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Bir Dilekçe Ve Üç Raporu Karara Bağladı
Şehit Milletvekili Cengiz Ratip anıldı
Şehit Milletvekili Cengiz Ratip anıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim