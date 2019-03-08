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Bazı Örgütler, Dünya Emekçi Kadınlar Günü Vesilesiyle Yürüyüş Düzenledi

KADIN SIĞINMA EVLERİ AÇILMASI, ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMANIN SAĞLANMASI, YOKSULLUK YARDIMININ ARTTIRILMASI, GECE KULÜPLERİNİN KAPATILMASI TALEP EDİLDİ

Bazı Örgütler, Dünya Emekçi Kadınlar Günü Vesilesiyle Yürüyüş Düzenledi

KADIN SIĞINMA EVLERİ AÇILMASI, ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMANIN SAĞLANMASI, YOKSULLUK YARDIMININ ARTTIRILMASI, GECE KULÜPLERİNİN KAPATILMASI TALEP EDİLDİ

08 Mart 2019 Cuma 19:35
Bazı Örgütler, Dünya Emekçi Kadınlar Günü Vesilesiyle Yürüyüş Düzenledi

KADIN SIĞINMA EVLERİ AÇILMASI, ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMANIN SAĞLANMASI, YOKSULLUK YARDIMININ ARTTIRILMASI, GECE KULÜPLERİNİN KAPATILMASI TALEP EDİLDİ
Lefkoşa, 8 Mart 19 : Kadın Eğitimi Kolektifi, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, BES, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, KTÖS, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu, bazı kadınların karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekmek ve kadının korunabilmesi için atılması gereken adımları hatırlatmak amacıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yürüyüş düzenledi.
Lefkoşa’da Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi’ndeki trafik ışıklarından başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meclisi önünde sona erdi. Yürüyüşte pankartlar açıldı, sloganlar atıldı.
Yürüyüşün başında Kadın Eğitimi Kolektifi’nden Cansu Nazlı ortak açıklamayı okudu.
TALEPLER
Ortak açıklamada, her bölgeye kadın sığınma evlerinin ve şiddet önleme merkezlerinin açılması, yoksulluk yardımının yükseltilmesi, yasal olarak kadın yıpranma payının geri getirilmesi, özel sektörde çalışanların sendikalaşmasının sağlanması, gece kulüplerinin kapatılması ve kamusal kreşler açılması talep edildi.
Kadınların karşı karşıya kaldığı bazı zorluklara da dikkat çekilen açıklamada, bazı “neoliberal” politikaların kadınların çalışma ve sosyal haklarını gerilettiği; “dinsel gericiliğin” kadın üzerindeki ataerkil baskıyı arttırdığı; ekonomik krizlerde ucuz ve esnek iş gücü olarak görülen kadınların yoksullaştırıldığı, işyerlerinde daha uzun saat çalıştırıldığı, buna ek olarak ev işlerini yapmak zorunda kaldığı; işyerlerinde bazı kadınların ayrımcılık, mobing ve tacize maruz kaldığı, sendikasız koşullarda kadının ya işini kaybetmeyi göze alarak ses çıkardığı ya da işini kaybetmemek için bu muamelelere göz yummak zorunda kaldığı; ülkede göçmen kadınlara yönelik işyeri ayrımcılığının daha da ağır olduğu, bazı göçmen kadınların asgari maaşın altında görev ve mesai tanımı olmadan çalıştırıldığı; gece kulüplerinde kadınların pasaportları ellerinden alınarak gayri insani şartlarda çalıştırıldığı; devletin kadına yönelik şiddeti önleyici mekanizmalar geliştirememesi nedeniyle kadınların şiddete karşı korumasız bırakıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kadınların can güvenliğini ve cinsel dokunulmazlığını korumanın, yasal çalışma haklarını kullanmasını sağlamanın, yoksul kadınlara sosyal yardımda bulunmanın devletin görevi olduğu da vurgulandı.
(ID/SEL) FOTOĞRAFLI
Haber: İbrahim Diran – Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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