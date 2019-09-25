banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102377
ALTIN
279.493
DOLAR
5.6910
STERLİN
7.0414
EURO
6.2431
İki gün yağmur bekleniyor
YAĞMUR GELİYOR!
Bektaş, 4 ay hapis yatacak
BEKTAŞ, 4 AY HAPİS YATACAK
Girne'de hırsızlık! Darp edip çantasını çaldı
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Lefkoşa’da kundaklama: 1 tutuklu
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
banner307

Bazı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri ara bölgede bir araya geldi…

Bazı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri ara bölgede bir araya geldi…

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:07
Bazı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri ara bölgede bir araya geldi…

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla yapılan rutin ortak toplantılar kapsamında ara bölgede bir araya  geldi.

Halkın Partisi’nin ev sahipliğinde  Ledra Palas Otel’de yer alan bugünkü toplantıda, “Adım Adım İşbirliği: Kıbrıs Sorununa Evrimsel Parçalı Yaklaşım” konusu tartışıldı.

banner317
Saat 10.30’da başlayan  ve  3 saati aşkın süren toplantı sonrasında, Slovakya’nın Lefkoşa  Büyükelçisi Jan Skoda kısa bir açıklama yaptı.

Skoda, açıklamasında, farklı görüşlere rağmen, toplantıya katılan siyasi parti temsilcilerinin; adanın iki yanındaki taraflar arasında daha fazla iş birliği mekanizması geliştirme,  var olan girişimleri yoğunlaştırma  ve suçlar, insani konular gibi hususlarda iki toplumun bir birine yönelik güvenini artırma amacıyla, neticede karşılıklı olarak kabul edilebilir kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak hedefiyle  ortak çabaları artırmanın önemini teyit ettiklerini belirtti.

Partilerin bir sonraki toplantısı, 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 25.09.2019 15:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayıştay Komitesi Tak’ın Ve Gazimağusa Belediyesi’nin Sayıştay Denetim Raporlarını Görüşüp Oybirliğiyle Onayladı
Sayıştay Komitesi Tak’ın Ve Gazimağusa Belediyesi’nin Sayıştay Denetim Raporlarını Görüşüp Oybirliğiyle Onayladı
Işın Karaca'nın acı günü
Işın Karaca'nın acı günü
Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratıldı
Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratıldı
Denizde boğularak hayatını kaybetti
Denizde boğularak hayatını kaybetti
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
İki gün yağmur bekleniyor
İki gün yağmur bekleniyor
KTÖS, eylem uyarısında bulundu
KTÖS, eylem uyarısında bulundu
Domates fiyatlarını dengelemek için sınırlı ithalat gündeme gelebilir
Domates fiyatlarını dengelemek için sınırlı ithalat gündeme gelebilir
“NASA SPACE APPS CHALLENGE 2019” etkinliği için başvurular devam ediyor
“NASA SPACE APPS CHALLENGE 2019” etkinliği için başvurular devam ediyor
UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Gümüşatam Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Gümüşatam Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim