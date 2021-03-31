banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Temizlemek ellerinde olabilir
Temizlemek ellerinde olabilir
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Maaşlar bu ay tamam peki önümüzdeki ay!
Maaşlar bu ay tamam peki...
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli olunmalı
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli...
banner376

Bazı sivil toplum örgütleri “Bir zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala gecesinin iptalini istiyor

Bazı sivil toplum örgütleri, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi gala gecesinin derhal iptal edilmesi çağrısında bulundu. 

31 Mart 2021 Çarşamba 13:00
Bazı sivil toplum örgütleri “Bir zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala gecesinin iptalini istiyor
banner337

Mağusa İnisiyatifi, Kıbrıs Edebiyat Derneği, Kıbrıs Havaları Derneği, Lirik Şiir Grubu, KTÖS, Mağusa Kültür Derneği, Kıbrıs Sanat Derneği, Üçüncü Toplum Formu, Yeni Erenköy Kültür ve Sanat Derneği, Halk Sanatları Derneği, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği, Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği, Mağusa Kadın Merkezi, Gümrük Çalışanları Sendikası, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği, Kıbrıs Polifomik Korolar Derneği, Denizler Mavi Kalsın İnisiyatifi, Sakin Yaşam Platformu, Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Yazarlar Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, Baraka Kültür Merkezi, Mağusa Suriçi Derneği, Hayata Dokun Hareketi yaptıkları ortak yazılı açıklamada, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi için yarın yapılması planlanan gala gecesini eleştirdi.

“Aylardır pandemi kuralları çiğnenerek, ülkenin her yanında pervasızca film çekilmesi yetmezmiş gibi, şimdi de dizi filminin sözde ‘gala’ etkinliğinin, Gazi Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda kapalı mekânda yapılacağını öğrenmiş olmaktan büyük endişe duyulduğ” ifade edilen açıklamada, “Bir yılı aşkın süredir ülkemizde çok zor koşullarda ve büyük özverilerle baş etmeye, ekonomi, sağlık, eğitim ve sosyal hayatın tüm alanlarının çökmesi pahasına ayakta durmaya çalıştığımız pandemi sürecinde, yeniden bir yıkımı kaldıramayacağımızı ilân ediyoruz” denildi.

 “TOPLUMSAL BİRLİĞİ TEHDİT EDİYOR”

Mağusa İnsiyatifi tarafından yayımlanan ortak açıklamada, film ekibinin, kentteki tarihi mekânlara karşı “sanatseverlik ve kültürel duyarlılıkla bağdaşmayan uygulamalar yaptığı” konusunda daha önce de açıklama yapıldığı  belirtilerek, “Ülkemizdeki yasaları, kuralları ve yerel otoriteleri hiçe sayan bu zihniyet, bir kez daha şuursuzca, hem de Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Başbakan Saner’i, Gazi Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nın ortak sahipleri olan DAÜ Rektörlüğü ve Gazi Mağusa Belediyesini de ardına takarak, halk sağlığını riske atmaktan çekinmiyor”  iddiasında bulunuldu.

banner341
“Türkiye’de son haftalarda hızla artış gösteren, son günlerde ise günde otuz binleri aşan pozitif vaka sayısının ve yüzlerce can kaybının olduğu bile dikkate alınmadan, Türkiye’den yüz elliyi aşkın davetlinin karantinasız olarak galaya  katılacak olması da durumun vahametini göstermektedir “ denilen açıklamada, “Bu davranışlar halkımızın sağlığının yanı sıra toplumsal birliğini de tehdit etmektedir.” İfadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkede pandemi kısıtlamaları nedeniyle hiçbir toplu etkinliğe izin verilmezken,  hatta toplu ibadetler ve cenaze törenlerine katılımın bile yasaklandığı koşullarda, böylesi bir “ayrıcalık” ve “oldu bittilerle” halk sağlığının riske atılmasına ve ardından vakaların hatta can kayıplarının yeniden yükselişe geçmesiyle yeniden bir kapanma sürecine girilmesine asla izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. 

Kamuoyu, sivil toplum örgütleri ve bireylerin dayanışma içinde etkinliğin iptal edilmesi için dayanışma ve mücadeleye destek vermesi için çağırı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  

“Ülkemizde bulunan siyasal partileri de göreve çağırıyoruz. Sağlığımızı ve ekmeğimizi tehdit eden bu pervasız etkinliğin, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın amir hükümleri uyarınca iptal edilmesi için, Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde dava açmaya ve acilen yürütmeyi durdurma kararı aldırılmasını istiyoruz.”

banner360
Son Güncelleme: 31.03.2021 14:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moleküler biyolojideki gelişmelerin tıp dünyasına etkileri, GAÜ online yayınında masaya yatırıldı
Moleküler biyolojideki gelişmelerin tıp dünyasına etkileri, GAÜ online yayınında masaya yatırıldı
Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan açıklama
Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan açıklama
Tatar, Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı heyetini kabul etti
Tatar, Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı heyetini kabul etti
“Teslimat” Cleveland Uluslararası Film Festivali’nin resmi seçkisine girdi
“Teslimat” Cleveland Uluslararası Film Festivali’nin resmi seçkisine girdi
“Vounous” belgeselinin galası bugün
“Vounous” belgeselinin galası bugün
Meclis KIB-TEK araştırma komitesi toplandı
Meclis KIB-TEK araştırma komitesi toplandı
DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı Sabak tarafından akredite edildi
DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı Sabak tarafından akredite edildi
Zaroğlu'ndan değerlendirme
Zaroğlu'ndan değerlendirme
AB'den gelen aşılar teslim alındı
AB'den gelen aşılar teslim alındı
Taşkent Doğa Parkı’nda fidan dikildi
Taşkent Doğa Parkı’nda fidan dikildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim