Bazı Sendikalar Kamuda 1 Günlük Uyarı Grevi Yapıyor

KTAMS, Kamu-Sen, Büro-İş ve Basın-Sen, kamuda bir günlük uyarı grevi yapıyor. Grev saat 08.00’de başladı.

Bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon üsulü ile çalışma sistemine geçilmesi talebiye sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerini kapsayan grev, 08.00 – 17.30 saatleri arasında yapılacak.

KTAMS, Başbakanlık önünde konuyla ilgili basın açıklamasını saat 10.00’da yapacak.