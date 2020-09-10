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Bazı Sendikalar Kamuda 1 Günlük Uyarı Grevi Yapıyor

, BürKTAMS, Kamu-Seno-İş ve Basın-Sen, kamuda bir günlük uyarı grevi yapıyor. Grev saat 08.00’de başladı.

10 Eylül 2020 Perşembe 09:38
Bazı Sendikalar Kamuda 1 Günlük Uyarı Grevi Yapıyor
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KTAMS, Kamu-Sen, Büro-İş ve Basın-Sen, kamuda bir günlük uyarı grevi yapıyor. Grev saat 08.00’de başladı.

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Bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon üsulü ile çalışma sistemine geçilmesi talebiye sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerini kapsayan grev, 08.00 – 17.30 saatleri arasında yapılacak.

KTAMS, Başbakanlık önünde konuyla ilgili basın açıklamasını saat 10.00’da yapacak.

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Son Güncelleme: 10.09.2020 09:50
Anahtar Kelimeler:
KamuSenoİş Ve BasınSenBürKTAMS
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