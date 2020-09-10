Bazı Sendikalar Kamuda 1 Günlük Uyarı Grevi Yapıyor

KTAMS, Kamu-Sen, Büro-İş ve Basın-Sen, kamuda bir günlük uyarı grevi yapıyor. Grev saat 08.00’de başladı.
KTAMS, Başbakanlık önünde konuyla ilgili basın açıklamasını saat 10.00’da yapacak.
Son Güncelleme: 10.09.2020 09:50
, BürKTAMS, Kamu-Seno-İş ve Basın-Sen, kamuda bir günlük uyarı grevi yapıyor. Grev saat 08.00’de başladı.
KTAMS, Kamu-Sen, Büro-İş ve Basın-Sen, kamuda bir günlük uyarı grevi yapıyor. Grev saat 08.00’de başladı.
KTAMS, Başbakanlık önünde konuyla ilgili basın açıklamasını saat 10.00’da yapacak.