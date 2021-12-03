Bazı Örgütler, Mağusa bölgesindeki hava kirliliğine karşı “temiz hava solumak en temel hakkımızdır” sloganı ile eylem düzenleniyor

EYLEM, YARIN SAAT 11.00’DE MAĞUSA ÇÖPLÜK ALANINDA YAPILACAK

Bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, Mağusa bölgesinde yaşanan hava kirliliğine karşı “Temiz Hava En Temel Hakkımız” sloganı ile yarın Mağusa çöplük alanında eylem düzenliyor.

MAKAMER ( Mağusa Kadın Merkezi Derneği), MKD ( Mağusa Kültür Derneği), Hayata Dokun Hareketi, MASDER (Mağusa Suriçi Derneği), Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Mağusa İnsiyatifi, Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü ve CTP Mağusa İlçesi Kadın Örgütü iş birliğinde düzenlenen eylem, yarın saat 11.00’de Mağusa çöplük alanında yapılacak. Eyleme katılacak kişilerin Dream Garden’da toplanacağı bildirildi.

Sekiz örgüt tarafından yapılan ortak açıklamada, Mağusa bölgesinde “yıllardır ciddi bir hava kirliliğine maruz kalındığı” ifade edilerek, “Temiz hava solumak en temel hakkımızdır. Çocuklarımızı kendi ellerimizle kirli hava ortamını soluyarak yaşamaya mahkum ettik. Bu günün sorumluları bu dünyayı terk ederken onlar birçok sağlık sorunuyla uğraşmak zorunda kalacaklar. Bunun hesabını kim verecek?” denildi.



“Yıllardır ciddi bir hava kirliliğine maruz kalıyoruz” denilen açıklamada, “Yasalar yönetenler tarafından hiçe sayılarak uygulanmıyor. Çevre Yasasının atık yönetimiyle ilgili ilke ve yükümlülükleri yerine getirilmediği için Mağusa bölgesinde bu açık/vahşi çöp depolama alanı nüfusla birlikte gittikçe büyüyor. Mağusa bölgesindeki hava kirliliği sorunu, daha çok bölgenin çöp toplama alanındaki katı atıkların ilkel bir şekilde yakılmasına bağlıdır. Yıllardır kentin katı atıkları, çevre yasasının “katı atıkların ortadan kaldırılması” maddesinin esas ve usullerine aykırı biçimde imha edilmektedir” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:“Yıllarca yanan Dikmen çöplüğünün zehirli havasını soluyan Lefkoşa halkı, AB finansmanı ile 2012 yılında devreye giren Güngör düzenli katı atık depolama tesisi ile bir miktar rahatlamışsa da Mağusa halkı dur durak demeden yıllardır kirli hava solumaktadır. Son günlerde Güngör’den yükselen zehirli gazlar hükümetlerin sürdürülebilir olmayan, günü birlik politikalarının mevcut yatırımları bile işlevsiz duruma getirdiğini göstermektedir.”İlgili mercilere, “atık yönetimi için bütçe ayırmaları, politika üretmeleri ve kirliliğe yol açanlardan vergi almaları” çağrısında bulunan sekiz örgüt, “Buradan tüm sorumlulara sesleniyoruz. Ne kendimizin ne de çocuklarımızın güvenli yaşam hakkından asla vazgeçmeyeceğiz. Halkı zehirlenirken kayıtsız ve duyarsız kalanlardan hesap soracağız. Sağlıklı bir çevrede yaşama koşulları oluşuncaya kadar” ifadelerine yer verdi.