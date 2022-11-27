banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Polis trafikte yine göz açtırmadı… Toplam 291 araç sürücüsü rapor edildi, 18 araç trafikten men edildi
Polis trafikte yine göz açtırmadı…
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Yerel seçimlere yönelik adaylıklar için başvurular yarın yapılacak, adaylar salı günü geçici olarak ilan edilecek
Yerel seçimlere yönelik adaylıklar için...
Arkadaşının bankamatik kartından 12 bin TL çekmiş
Arkadaşının bankamatik kartından 12 bin...
Ne buldularsa çaldılar! İki tutuklu
Ne buldularsa çaldılar! İki tutuklu
banner404
Flaş Haber
Meclis yarın toplanacak
Kapat

Bazı Lions Kulüpleri, 1 Aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla çarşamba günü sanal söyleşi yapacak

27 Kasım 2022 Pazar 14:41
Bazı Lions Kulüpleri, 1 Aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla çarşamba günü sanal söyleşi yapacak

KKTC ve Türkiye'den bazı Lions Kulüpleri, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla çarşamba akşamı sosyal farkındalık temalı sanal söyleşi gerçekleştirecek.

Lions Kulüpleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin Babil Lions Kulübü, İzmir Pergamon Lions Kulübü ile Yeni Kadıköy Lions Kulübü'nün yer alacağı sanal söyleşi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Yusuf Vudalı'yı misafir edecek. Dr. Vudalı, HIV ve AIDS üzerine sunum gerçekleştirecek ve soruları cevaplayacak.

Sanal söyleşi, Mağusa Kale, Girne Vatan, Lefkoşa Başkent, İskele Sahil, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Mağusa Ravelin, Mağusa Desdemona, Young Professionals Cyprus Virtual, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs ve Nicosia Pandora Cyprus Lions Kulüpleri tarafından organize edilecek. Türkiye'de bir sivil toplum örgütü olarak kurulan "Genç Fikirleri Destekleme ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği" de söyleşiye destek verecek.

Çarşamba akşamı Kıbrıs saati 19.00, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak olan sanal söyleşi için ön kayıt şartı bulunmuyor. Katılımcıların toplantı başlangıç saatinden 15 dakika önce girişleri yapmaları gerekiyor.

Zoom toplantı platformu üzerinde gerçekleşecek olan sanal söyleşinin moderatörlüğünü, Young Professionals Cyprus Virtual'dan Fikret Şendil ve Arda Çileker üstlenecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC MOK’ta Dursun Koç yeniden başkan… Olağanüstü Seçimli Genel Kurul dün yapıldı
KKTC MOK’ta Dursun Koç yeniden başkan… Olağanüstü Seçimli Genel Kurul dün yapıldı
Çağdaş Drama Derneği’nden 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü Bildirgesi
Çağdaş Drama Derneği’nden 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü Bildirgesi
Polis trafikte yine göz açtırmadı… Toplam 291 araç sürücüsü rapor edildi, 18 araç trafikten men edildi
Polis trafikte yine göz açtırmadı… Toplam 291 araç sürücüsü rapor edildi, 18 araç trafikten men edildi
Cumhurbaşkanı Tatar: “Her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor”
Cumhurbaşkanı Tatar: “Her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor”
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Yerel seçimlere yönelik adaylıklar için başvurular yarın yapılacak, adaylar salı günü geçici olarak ilan edilecek
Yerel seçimlere yönelik adaylıklar için başvurular yarın yapılacak, adaylar salı günü geçici olarak ilan edilecek
İki araç çarpıştı: 4 yaralı
İki araç çarpıştı: 4 yaralı
“Köpeğin acımasızca öldürülmesi yüreğimi dağladı”
“Köpeğin acımasızca öldürülmesi yüreğimi dağladı”
Bazı bölgelerde akşam 22.00’a kadar elektrik kesintisi olacak
Bazı bölgelerde akşam 22.00’a kadar elektrik kesintisi olacak
Rum ekonomisinin “kâbusu”
Rum ekonomisinin “kâbusu”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim