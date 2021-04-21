Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler video-konferansta biraraya geldi

TOPLANTIDA CENEVRE’DEKİ 5+1 TOPLANTIDAN BEKLENTİLER ELE ALINDI

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin, Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen rutin toplantılar çerçevesinde video-konferans ortamında bir araya geldiği bildirildi.

Slovak Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre bugünkü toplantıda, partilerin, Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayriresmî toplantıdan beklentilerinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, partilerin 5+1 toplantının başarılı olması ve Kıbrıs görüşmelerinin en erken zamanda yeniden başlamasına vesile olması yönünde dileklerini bildirdikleri ifade edildi.

Partilerin bir sonraki toplantısı Mayıs ayında yapılacak.

Partilerin bugünkü toplantısına CTP’den Ürün Solyalı, HP’den Ahmet Tokatlıoğlu, BKP’den Salih Sonuüstün, YKP’den Murat Kanatlı, KSP’den Mehmet Birinci, AKEL’den Elias Demetriu, Yeşiller’den Kiryakos Tsimillis, DIKO’dan Antonis Paşalides, EDEK’ten Andreas Panayides, EDİ’den Praksula Antoniadu Kyriaku katıldı.