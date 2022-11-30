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Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partiler ara bölgede bir araya geldi

30 Kasım 2022 Çarşamba 16:00
Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partiler ara bölgede bir araya geldi

Ortak açıklamada federal çözüm ve Karpaz Burnu’na değinildi

Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iki toplumlu diyalog faaliyetlerine katılan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partiler, bugün rutin aylık toplantısını yaptı.

 

Siyasi parti temsilcileri, ara bölgede Ledra Palace Otel'de yer alan toplantıda, ev sahibi Birleşik Kıbrıs Partisi'nin önerisi üzerine “Kıbrıs sorunu ancak federal bir çözümle çözülebilir. Birleşik bir Kıbrıs için nasıl ortak bir mücadele verilebilir” başlığı altında görüşlerini ortaya koydu.

 

Toplantıya katılan tarafların üzerinde mutabık kaldığı metin, Slovak Büyükelçi Martin Bezak tarafından toplantı sonunda okundu.

 

Ortak açıklamada, siyasi parti başkan ve temsilcilerin müzakerelerin en erken zamanda başlaması ve Kıbrıs sorununun ancak Birleşik Federal Kıbrıs kapsamında ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak çözülebileceği üzerinde görüş birliğinde olduğu kaydedildi.

 

Temsilcilerin ayrıca Karpaz Burnu'nun, askeri amaçlar değil, Kıbrıs’taki tüm hassas doğal bölgeler gibi sadece ve sadece çevresel ve kültüler faaliyetler için kullanılması gerektiği görüşünde olduğu ifade edildi.

 

Bir sonraki toplantının 25 Ocak 2023’te Kıbrıs Yeşiller Partisinin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

 

Toplantıya, KKTC’den, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Sosyalist Parti (KSP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP); Güney Kıbrıs’tan ise ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokratik Cephe (DEPA), Sosyal Demokratlar Hareketi (EDEK), Merkezin Yeniden Yapılandırılması Siyasi Grubu (EPALIXI) ve Birleşik Demokratlar’dan (EDİ) temsilciler katıldı.

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