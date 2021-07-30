Bazı eğlence yerleri ve düğünler 250 kişiyle sınırlandı

BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ KARARLARI RESMİ GAZETE’DE

İNGİLTERE’DEN GELECEK AŞILI KİŞİLER 31 AĞUSTOS’A KADAR KARANTİNASIZ GİRİŞ YAPABİLECEK

Koronavirüs mücadelesinde uygulanacak kuralları belirleyen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, bazı eğlence yerleri ve düğünleri 250 kişiyle sınırlama kararı aldı.

Komitenin son kararları, Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Buna göre, bar ve clubların alan büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek ve bu gibi yerlere aşısız kişiler alınmayacak.

Düğün alanlarına, büyüklüğü ne olursa olsun ve toplu yapılacak dans, tören, müzik, konser vb. gösterileri açık alanlarının büyüklüğü ne olursa olsun 250’den fazla kişi kabul edilmeyecek.

Kararlar arasında, İngiltere’den KKTC’ye gelecek yolcularla ilgili de bir kural bulunuyor. Karar uyarınca, İngiltere’den gelecek aşılı kişiler, 31 Ağustos’a kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabilecek.

“Son doz aşısını yapan kişilerin 14 gün sonra aşılı kişi olarak değerlendirildiği” kaydedilen karara göre, komite 31 Ağustos’ta yeniden değerlendirme yapacak.