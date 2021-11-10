Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün Lefkoşa ve Girne’de bazı bölgelerde yaklaşık beş saat, Güzelyurt ve Lefke’de bazı bölgelerde ise yaklaşık üç saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.



Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Dumlupınar bölgesinde Halson Petrol civarına elektrik verilemeyecek.

Yine bugün Lefkoşa bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-10.00 saatleri arasında; Haspolat Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği de bildirildi.

Girne Bölge Amirliği ise, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında; Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa-Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Ağırdağ Bölgesi, Dikmen girişi ve Mandıralar bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.



Güzelyurt Bölge Amirliği ise, Güzelyurt ve Lefke’de bulunan bazı bölgelerde meydana gelecek elektrik kesintileri ile ilgili duyuru yaptı.

Buna göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişimi çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında; Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu ve civarına elektrik verilemeyecek.



Açıklamada ayrıca, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişimi çalışması nedeniyle; 10:00-13:00 saatleri arasında; Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyecek..