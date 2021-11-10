banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nijeryalı faciasına doğru...
Nijeryalı faciasına doğru...
Bugün Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü
Atamızı unutmadık!
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
UBP-DP hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

KIB-TEK bugün yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

10 Kasım 2021 Çarşamba 08:40
Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün Lefkoşa ve Girne’de bazı bölgelerde yaklaşık beş saat, Güzelyurt ve Lefke’de bazı bölgelerde ise yaklaşık üç saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.


Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Dumlupınar bölgesinde Halson Petrol civarına elektrik verilemeyecek.

Yine bugün Lefkoşa bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-10.00 saatleri arasında; Haspolat Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği de bildirildi.

banner341

Girne Bölge Amirliği ise, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında; Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa-Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Ağırdağ Bölgesi, Dikmen girişi ve Mandıralar bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.


Güzelyurt Bölge Amirliği ise, Güzelyurt ve Lefke’de bulunan bazı bölgelerde meydana gelecek elektrik kesintileri ile ilgili duyuru yaptı.

Buna göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişimi çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında; Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu ve civarına elektrik verilemeyecek.


Açıklamada ayrıca, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişimi çalışması nedeniyle; 10:00-13:00 saatleri arasında; Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyecek..

banner360
Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKIBTEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijeryalı faciasına doğru...
Nijeryalı faciasına doğru...
Hükümet programı yarın Meclis'te görüşülüyor
Hükümet programı yarın Meclis'te görüşülüyor
Atatürk'ü unutmadık
Atatürk'ü unutmadık
Bugün Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü
Bugün Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü
Hava durumu
Hava durumu
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu heyetini kabul etti
Girne Antik Liman’ın restorasyonu başladı
Girne Antik Liman’ın restorasyonu başladı
KKTC'de yerel vakalarda artış!
KKTC'de yerel vakalarda artış!
İnsan Hakları Derneği “federal temelde çözüm anlamsız”
İnsan Hakları Derneği “federal temelde çözüm anlamsız”
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim