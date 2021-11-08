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Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

KIB-TEK bugün yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

08 Kasım 2021 Pazartesi 09:00
Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

İskele Bölgesi’nde Limak, Artemis, Mehmetçik  Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Bafra ve  Thalassa Sitesi’ne bugün elektrik verilemiyor.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre  yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak kesinti 08:30-15:30 saatleri arasında olacak.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün saat 10:00 ile yaklaşık 16.30 saatleri arasında; Tatlısu Sahil Kısmına ve Seralar bölgesine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Şube Amirliği’nden yapılan açıklamada, “Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKIBTEK
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